Friedrichshafen Mann belästigt Frau auf Friedrichshafener Moleturm

Ein etwa 40- bis 45-Jähriger hat in der Nacht zum Freitag auf dem Friedrichshafener Moleturm eine Frau belästigt und ihr sein erigiertes Glied gezeigt.

Während sich eine junge Frau am Freitag gegen 0.30 Uhr auf der Aussichtsplattform des Friedrichshafener Moleturms an der Uferstraße aufhielt, ist sie von einem dunkelhäutigen Mann mittleren Alters belästigt worden. Laut Polizeibericht zeigte der Mann sein erigiertes Geschlechtsteil. Die Frau ging in Richtung Fährehafen und verständigte die Polizei. Eine Fahndung nach dem etwa 1,75 bis 1,80 Meter großen und 40- bis 45-jährigen Mann verlief ergebnislos. Der Exhibitionist trug eine dunkelblaue Jeans und eine schwarze Kapuzenjacke, die Kapuze über den Kopf gezogen. Hinweise an das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefonnummer 0 75 41/70 10.