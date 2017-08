Friedrichshafen Mann attackiert Passanten und verspritzt Diesel

Ein Mann hat am Mittwochabend in der Eckenerstraße randaliert. Passanten gelang es, ihn festzuhalten. Der Randalierer wurde dabei gegen den Kopf getreten. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Polizei wurde gegen 20.30 Uhr über eine randalierende Person informiert, die in der Eckenerstraße mehrere Passanten attackierte und zudem an einer Zapfsäule der dortigen Tankstelle Diesel verspritzte. Den Passanten gelang es laut Polizeibericht, den Randalierer bis zum Eintreffen der Beamten festzuhalten. Dabei trat ein bislang unbekannter Mann mit dem Fuß gegen den Kopf des Festgehaltenen und flüchtete anschließend unerkannt. Der Randalierer musste von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr beseitigte den ausgelaufenen Dieselkraftstoff.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem unbekannten Mann, der den Randalierer getreten hat. Er ist zirka 1,70 Meter groß, zwischen 50 und 55 Jahre alt, hat eine korpulente Figur, lange, graue, zu einem Zopf gebundene Haare und einen Oberlippenbart. Zeugen melden sich beim Polizeiposten Altstadt, Telefon 0 75 41/2 89 32 80, zu melden.