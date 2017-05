Friedrichshafen "Mama ist ein Geschenk Gottes": Kinder stellen Bilder in Bonhoefferhaus aus

Kinder und Senioren haben gemeinsam einen Muttertagsgottesdienst gefeiert und eine Ausstellung im Bonhoefferhaus eröffnet.

Dass Mütter besondere Menschen sind, muss eigentlich nicht mehr erwähnt werden. Wie sollte die Welt ohne sie funktionieren? Die Kinder des Kinderhauses Habakuk wollten ihren Mamas zum Muttertag trotzdem eine große Freude machen. Mit dem Gottesdienst in der Bonhoefferkirche in Friedrichshafen wurde am Sonntag eine Ausstellung mit dutzenden von Hand gemalten Bildern eröffnet. Zusammen mit Senioren aus dem Wilhelm-Maybach-Stift haben die Kinder die Kunstwerke gemalt. Jedes Bild zeigt in seiner ganz eigenen Art und Weise, warum Mama großartig ist.

Isabel zum Beispiel hat sich und ihre Mama mit einer Krone gemalt. "Mama ist eine Königin und ich eine Prinzessin", sagte die Fünfjährige in der gut gefüllten Kirche. Vor dem Monster, das man auf dem Bild auch sehen kann, habe sie keine Angst: "Nein. Denn Mama wird mich vor allem beschützen." Die Gläubigen durften den Gottesdienst mit dem evangelischen Pfarrer Hannes Bauer gestalten. Er ging mit dem Mikrofon durch die Reihen und sammelte bei Kindern, Eltern und Senioren einige Zitate über das, was Mütter alles machen. "Sie bleibt bei mir, wenn ich Angst habe. Sie vergibt mir meine Fehler und hat mich trotzdem lieb. Sie verbindet meine Wunden und ist immer für mich da. Sie ist ein Geschenk Gottes." Bauer nutzte den Gottesdienst, um die Themen Mutter und Familie theologisch und biblisch zu beleuchten. Auch der geschichtliche Ursprung des Muttertags war Thema der Feierstunde.

"Für eine Mutter ist es heute ein ganz besonderer Muttertag", sagte Bauer. Gabriela Schmidt ist Mutter eines Kindes aus dem Kinderhaus Habakuk und selbst angehende Erzieherin. "Wir nehmen sie heute wieder in der Gemeinschaft der evangelischen Kirche auf und erinnern uns alle gemeinsam daran, dass wir unter dem Schutz von Gottes Segen stehen", so Pfarrer Bauer. Außerdem werde Gabriela Schmidt bald schon in einer der evangelischen Kindertagesstätten arbeiten. Mit einem Segenslied der Kinder wurde die Wiederaufnahme besiegelt. Zu sehen sind die 40 Kunstwerke in den kommenden drei Wochen im Bonhoefferhaus zu den Öffnungszeiten und nach dem Gottesdienst. Danach wandert die Ausstellung in den Wilhelm-Maybach-Stift.