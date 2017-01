Friedrichshafen Mahnende Worte gegen das Vergessen

Auf dem Friedrichshafener Fridolin-Endraß-Platz hat am Freitagabend, 27. Januar, traditionell eine Gedenkstunde für die Opfer des Nazi-Regimes stattgefunden.

Es genügt nicht, sich an die Gräueltaten und millionenfachen Morde zu erinnern, die unter dem Nazi-Regime geschehen sind. Vielmehr ist jede und jeder dazu aufgerufen, aktiv für Toleranz und Demokratie, für Freiheit sowie für die Menschenwürde aller Menschen einzutreten – gleich welche Hautfarbe jemand hat oder welcher Religion jemand angehört. Dies ist die Quintessenz und zugleich Aufforderung, die aus der Gedenkstunde resultiert, die am Freitagabend, am 72. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, auf dem Fridolin-Endraß-Platz stattgefunden hat. Zahlreiche Bürger sind der Einladung des Bündnisses "Friedrichshafen für Toleranz und Demokratie – gegen Extremismus und Gewalt" und von Oberbürgermeister Andreas Brand gefolgt.

Christian Steffen-Stiehl als Vertreter des Bündnisses erinnert daran, dass rund 1200 Menschen in das Friedrichshafener KZ-Lager verschleppt wurden. KZ-Häftlinge wurden beispielsweise für die Kriegsproduktion oder zum Entschärfen von Blindgängern eingesetzt, durften aber nicht in Schutzkeller, sondern blieben den Bombenangriffen auf Friedrichshafen ausgesetzt. Steffen-Stiehl klärt, dass es am 27. Januar nicht allein darum geht, das Entsetzen und ein Schuldbekenntnis aufrecht zu erhalten. Vielmehr seien Lehren zu ziehen. Es brauche auch in Zukunft beständige Wachsamkeit, damit so etwas nie wieder zugelassen wird. Steffen-Stiehl verweist auf das Grundgesetz: "Die Würde des Menschen als höchstes Gut zu erhalten, ist eine bleibende gesellschaftliche Aufgabe."

OB Brand berichtet, er habe am Nachmittag einen Nachrichten-Tweet gesehen. Ein Mädchen vor dem Stuttgarter Landtag habe gefragt, was denn gefeiert werde. Brand: "Der Holocaust-Gedenktag ist unverändert notwendig und richtig." Der OB erinnert in seiner Ansprache an zwei Friedrichshafener Opfer des Nazi-Regimes: an den Widerstandskämpfer Fridolin Endraß sowie an die Jüdin Elsa Hammer. Nach ihr ist 2014 ein Weg im Fischbacher Baugebiet Buchschach benannt worden. Es gelte, sich immer wieder der düsteren Geschichte zu stellen, auch wenn es schmerzlich ist. Es gehe aber auch darum, aktiv zu werden. "Wir müssen auf das schauen, was verbindet – nicht was trennt... Im September sind Bundestagswahlen. Es gilt ein klares, eindeutiges Zeichen für Toleranz und Demokratie zu setzen. Wir bekennen uns zur freiheitlich, demokratischen Republik und zur Menschenwürde." Kranzniederlegung, Schweigeminute

Vikar Jan Welchering rezitiert aus einer Meditation des einstigen Aachener Bischofs Klaus Hemmerle: "Man hat meinem Gott das Haus angezündet – und die Meinen haben es getan... Man hat ihnen das Leben weggenommen – und die Meinen haben es getan. Die den Namen desselben Gottes anrufen, haben dazu geschwiegen – ja, die Meinen haben es getan. Man sagt: Vergessen wir’s und Schluss damit. Das Vergessen kommt unversehens,unerkannt zurück. Wie soll Schluss sein mit dem, was man vergisst?Soll ich sagen: Die Meinen waren es, nicht ich? Nein, die Meinen haben so getan.

Was soll ich sagen? Gott sei mir gnädig! Was soll ich sagen? Bewahre in mir Deinen Namen, bewahre in mir ihren Namen, bewahre in mir ihr Gedenken,bewahre in mir meine Scham: Gott sei mir gnädig."

Ein Bläserensemble der Häfler Musikschule begleitet die Gedenkstunde. Chiara Richter, Vinzenz Wolpold, Rick Hoekstra und Philip Moore spielen beispielsweise "Song" (Méhul) sowie "Sunset" und "Evening Song" (je Le Marc). Mitglieder des Jugendparlaments verkaufen heiße Getränke und Zopfbrot – der Erlös ist für die Wohnungslosenhilfe, Keplerstraße, bestimmt.