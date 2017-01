Friedrichshafen Magie trifft Medizin: Dr. Eckart von Hirschhausen im Graf-Zeppelin-Haus

Wie passen Magie und Medizin zusammen? Warum müssen sich Wunder und Wissenschaft nicht zwangsläufig wiedersprechen? Fragen wie diese beantwortet Dr. Eckart von Hirschhausen in seinem aktuellen Solo-Programm "Wunderheiler – Wie sich das Unerklärliche erklärt".

Am Donnerstag machte der Komiker, Arzt, Autor und Moderator damit Station im Friedrichshafener Graf-Zeppelin-Haus.

In seiner knapp dreistündigen Show mixte Hirschhausen Comedy mit Lebensweisheiten, massierte die Lachmuskeln und regte gleichzeitig zum Nachdenken an. Auf humorvolle und hintergründige Art versuchte er, die Welt der Magie und der Wissenschaft miteinander zu versöhnen. Tatsächlich scheint "der Arzt, dem die Schlauen vertrauen" dafür prädestiniert zu sein, ist er doch nicht nur ausgebildeter Mediziner, sondern hat auch jahrelang nebenbei als Zauberer gearbeitet. "Wenn jeder mit wenigstens einem guten Gedanken nach Hause geht, habe ich mein Ziel erreicht", sagte Hirschhausen. Zur Entspannung der Zuschauer soll das Bühnenbild – ein Blick in den Wald im Sonnenlicht – beitragen. Und schon ist er bei der Kopfschmerztablette, deren Wirkstoff Heilkundige früher aus der Rinde der Weide gewonnen haben. Aber woher weiß die Kopfschmerztablette, wo der Kopf ist? Wandert sie im Körper doch erst mal in die andere Richtung. In diesem Zusammenhang verpasste Hirschhausen nicht den Hinweis, dass es sich bei einem Analgetikum nicht zwingend um ein Zäpfchen handeln müsse. Unter dem Motto "Was weg ist, kann sich nicht mehr entzünden" entfernte Hirschhausen nach allen Regeln der schamanischen Kunst auf der Bühne den Blinddarm von Jaro aus Friedrichshafen. Dabei beförderte er nicht nur den überflüssigen Wurmfortsatz, sondern auch ein gelbes Quietscheentchen zutage.

"Ein Schamane fragt nicht, wie es Ihnen geht, sondern wann Sie das letzte Mal getanzt haben oder wann Sie aufgehört haben, die Stille zu genießen", verglich Hirschhausen diese Art der Heilung mit der Schulmedizin, bei der pro Patient nur sechs Minuten Zeit ist. "Stellen Sie sich vor, Ihr Körper wäre ein Gebrauchtwagen. Würden Sie ihn kaufen?" Der nächste Gedanke führt zum Automechaniker mit heilpraktischen Fähigkeiten, quasi ein Autodidakt. "Er verwendet Aromaöl, damit der Motor nicht meint, es geht nur um Leistung und stellt bei einem platten Reifen fest, dass das Auto nicht im Gleichgewicht ist." Statt den Reifen zu wechseln lässt ihn der Komiker, der das medizinische Kabarett erfunden hat, die drei intakten Reifen mit Akupunktur behandeln.

Hirschhausen wirkt seriös, souverän und sympathisch. Sein Programm ist intelligent und weit entfernt von platter Gag-Produktion. Seine Themen sind Selbstheilungskräfte, Yogakurse, Schüssler-Salze und Homöopathie. Durch zustimmendes Summen des Publikums bei der Frage nach der Gesundheitsvorsorge kapierte auch der letzte, warum Frauen im Schnitt sieben Jahre länger leben als Männer. Doch bei schweren Erkrankungen wie Krebs hört für Hirschhausen der Spaß auf. Als fatales Beispiel nannte er Apple-Gründer Steve Jobs, der an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankte. Obwohl ihm die Ärzte zur sofortigen Operation rieten, schwor Jobs auf alternative Therapien und gesunde Ernährung. "Doch alle Smoothies dieser Welt erwiesen sich als machtlos gegen den Krebs.

" Als Jobs Monate später doch in die Operation einwilligte, war er nicht mehr zu retten. "Krebs verschwindet nicht durch Aprikosenkerne", so Hirschhausen. Nichtsdestotrotz hilft in vielen Fällen – insbesondere bei Kindern –, wenn man einfach mal pustet, wenn es wehtut. "Meine Mutter versprach mir, dass das Aua dann durchs Fenster davon fliegt", verriet er.

Hirschhausen verpasste es nicht, auf seine Stiftung Humor Hilft Heilen, die Clowns in Krankenhäuser und Pflegeheime bringt, hinzuweisen. Und man nimmt es ihm ab, wenn er sich mehr Anerkennung für Pflegekräfte wünscht. "Streiken Piloten kommen ein paar wichtige Menschen nicht von A nach B. Tun Pflegekräfte dasselbe, dann kommen alte Menschen nicht vom Bett zum Klo. Das ist richtig scheiße."