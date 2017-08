Friedrichshafen Männerchor findet neuen Abstellplatz für Hähnchenwagen

Bis das nächste Seehasenfest angetrommelt wird, sind es noch etwas mehr als 320 Tage. Klar ist zwischenzeitlich: Vor dem Hähnchenwagen des Männerchors Friedrichshafen-Fischbach dürften sich auch im kommenden Jahr wieder mitunter lange Schlangen bilden.

"Wir werden weiter am Seehasenfest teilnehmen", sagte Jürgen Dörge, Vorsitzender des Männerchors, gestern auf SÜDKURIER-Anfrage. Für den Einsatz im Verkaufswagen gebe es in den Chorreihen nach der Aufnahme einiger neuer Mitglieder ausreichend Helfer, so Dörge. Und auch auf die Frage nach einem Abstellplatz für den Verkaufswagen habe der Vorstand eine Antwort gefunden. Ermöglicht unter anderem durch den Einsatz eines Chormitglieds, habe man eine neue und bezahlbare Abstellmöglichkeit gefunden.

Wohin mit dem Hähnchenwagen, wenn der Seehas gerade im Tiefseemöhrenfeld weilt? Schriftlich habe ihm die Stadt während des vergangenen Seehasenfestes mitgeteilt, dass der Wagen mit Beginn der Erweiterung des Hotels Traube weichen müsse, schilderte Dörge im Juli. Eine damals vorgeschlagene Alternative hätte nach seiner Kalkulation rund 1800 Euro Miete für die Dauer der Baumaßnahme gekostet – in Summe mit Standgebühren beim Fest und Kosten für die Hähnchen sei dies den Helfern nicht mehr zu vermitteln. Am 7. August teilte die Stadtverwaltung mit, dass eine Lösung gefunden sei. Auf Anfrage wurde gestern bestätigt, dass der Wagen auf dem derzeitigen Stellplatz bleiben könne. Für einen möglicherweise notwendigen Umzug während des geplanten Ausbaus eines angrenzenden Fußweges bot das Hotel seinen südlichen Parkplatz als Zwischenlösung an.

Von einer "Lösung" spricht Jürgen Dörge allerdings erst jetzt – einer Lösung unabhängig von Stadt und Nachbarn. Die Hotelerweiterung sei im Zusammenhang mit dem Abstellplatz am Probenlokal zumindest mittlerweile irrelevant, erklärte er. "Für uns zählt, was danach passiert." Er habe handeln müssen, sagt der Vorsitzende, der davon ausgeht, dass der derzeitige Stellplatz nach dem Ausbau des Fußweges Vergangenheit gewesen wäre.