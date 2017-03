Friedrichshafen MWS beginnt Gespräche mit möglichen Käufern

Die Umsetzung des Sanierungskonzept beim insolventen Werk des Aluguss-Spezialisten MWS in Friedrichshafen startet. Nicht jeder der 40 Mitarbeiter, die ihren Job verlieren, möchte nach dem "Schock" in eine Auffanggesellschaft.

Am Donnerstag um 11.45 Uhr war es so weit: Der zuvor schon von Geschäftsführung, Betriebsrat und Gläubigerausschuss unterschriebene Sanierungsvertrag für das insolvente Häfler MWS-Werk kam mit der zuletzt noch fehlenden Unterschrift des Insolvenzverwalters Arndt Geiwitz wieder in der Colsmanstraße an. Nach rund zwei Monaten Verhandlung ist der Plan damit endgültig rechtskräftig. Rund 40 der 320 Mitarbeiter verlieren ihren Job. Sie müssen sich nun schnell entscheiden, ob sie den Weg in eine eingerichtete Transfergesellschaft gehen. Geschäftsführer Thomas Kleinhenz unternimmt indes den nächsten Schritt zur Zukunftssicherung des Unternehmens. Für ihn begannen gestern die ersten Vorstellungsrunden mit möglichen Käufern des Standorts – Kleinhenz sieht dem sehr positiv entgegen.

„Es gibt sehr viele Interessenten“, sagt Kleinhenz, „jetzt gilt es erst einmal, die Spreu vom Weizen zu trennen.“ Also: die ernsthaften, ausreichend finanzkräftigen Kaufanwärter herauszuarbeiten. Dass das spezialisierte Gussunternehmen MWS wohl so viele mögliche Investoren anlockt, verwundert Kleinhenz nicht: „Wir sind technologisch ein guter Standort und auch wirtschaftlich geht es uns zumindest nicht dramatisch schlecht.“ Man sei deswegen in der Lage, sich den besten Bewerber heraussuchen zu können. Das liegt auch am jetzt gültigen Sanierungskonzept: „Dass wir bereits selbst Personal abgebaut haben, hat sicher Interessenten gelockt“, sagt Kleinhenz. Gerade Industrieunternehmen würden nämlich Übernahmen scheuen, bei denen sie danach erst einmal Leute entlassen müssen: „Teils wegen des Signals an ihre bisherige Belegschaft, teils gibt es aber auch Firmenchefs, die prinzipiell sagen, sie entlassen niemanden.“

Hätte man mit dem Sanierungskonzept bis nach einem Kauf gewartet, „hätten wir vor allem Finanz- und Beteiligungsunternehmen als Interessenten gehabt, die haben damit weniger ein Problem“, so Kleinhenz. Vom künftigen Inhaber erwartet er Investitionen in den Häfler Standort. Wer dafür in Frage kommen könnte, will der Geschäftsführer nun erst einmal im Vertraulichen in vielen Vorstellungs- und Verhandlungsrunden ausloten. Ende April, wenn alles konkreter werden könnte, möchte er einen ersten Wasserstand vermelden.

Bis 29. März müssen sich nun erst einmal die von der Entlassung bedrohten 40 Mitarbeiter entscheiden, ob sie in eine Transfergesellschaft wechseln, die sechs Monate lang 90 Prozent ihres Gehalts übernimmt und bei der Jobsuche hilft. „Es ist meine und die Aufgabe von Enzo Savarino von der IG Metall, das den betroffenen Mitarbeitern zu vermitteln“, sagt Kleinhenz. So leicht ist das dabei gar nicht: „Das ist ein sprachliches Problem: Wenn die Leute hören, dass sie ihren Job verlieren, werden sie emotional und sind nicht unbedingt rational zu überzeugen“, erklärt die Häfler MWS-Personalchefin Daniela Herper, „man muss da um Vertrauen werben.“ Selbst die Aussage der Bundesagentur für Arbeit, dass das MWS-Angebot mit 90 Prozent Lohnfortzahlung äußerst außergewöhnlich sei, überzeuge dabei nicht immer. "Im Moment stehen einfach alle unter Schock", erklärt Betriebsrats-Chefin Gabriele Süss-Köstler, obwohl sich die Entlassungen lange abgezeichnet haben, "aber wenn es einem dann trifft, ist es halt noch einmal was anderes."

Sie ist jedoch zuversichtlich, dass "die Vernunft siegt". Auch sie betont, wie gut das Angebot ist: "Eine Auffanggesellschaft trotz Insolvenz gibt es sonst fast gar nicht." Lehnen die Betroffenen ab, wird ihnen in den verbleibenden Märztagen gekündigt.