Friedrichshafen MWS Friedrichshafen arbeitet Sanierungskonzept aus

Die insolvente Aluguss-Firma will sich mit einer Restrukturierung aus der Krise retten. Drohen Kündigungen?

Für die 320 Beschäftigten, die bei der MWS Friedrichshafen arbeiten, steht viel auf dem Spiel: Ende November ist der Aluguss-Spezialist, der seinen Sitz in Österreich hat, in ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gegangen. Mit dem neuen Friedrichshafener Geschäftsführer Thomas Kleinhenz an der Spitze will sich das Unternehmen selbst sanieren. Am Donnerstag verhandeln MWS-Geschäftsführung, Betriebsrat und IG Metall erneut über Inhalte.

"Das Konzept, das wir derzeit ausarbeiten, muss erst noch vom Sachwalter und dem Gläubigerausschuss genehmigt werden", sagt Martin Sandholzer, Geschäftsführender Gesellschafter gegenüber dem SÜDKURIER. Drohen Kündigungen? "Es ist nicht auszuschließen, dass es Maßnahmen für die Mitarbeiter gibt", hält sich Sandholzer bedeckt. Dabei hatte die Belegschaft bereits im vergangenen Krisenjahr einige Einbußen zu verkraften. "Bereits im Frühjahr hat sich die schlechte Auftragslage bemerkbar gemacht", berichtet Enzo Savarino, erster Bevollmächtigter der IG Metall Friedrichshafen.



Gewerkschaft, Betriebsrat und Geschäftsführung einigten sich auf ein umfangreiches Paket, das die Arbeitsplätze sichern sollte. "Die Mitarbeiter haben anteilig auf Urlaubs-und Weihnachtsgeld, Überstunden- und Schichtzulagen verzichtet, die Arbeitszeitkonten wurden geleert, die Wochenarbeitszeit von 35 auf 34 Stunden reduziert", sagt Savarino. Außerdem wurde Altersteilzeitverträge ausgehandelt. Im Gegenzug kamen 29 befristet Beschäftigte in ein festes Arbeitsverhältnis.

Ob weitere sogenannte "weiche" personalpolitischen Maßnahmen ausreichen werden, um die Firma aus der Krise zu führen, bleibt abzuwarten. Gewerkschafter Savarino befürchtet zwar einen Stellenabbau, denkt aber, dass es auch mit weiteren weichen Maßnahmen funktionieren könnte. Anders als im herkömmlichen Insolvenzverfahren, in dem die Unternehmensführung die Kontrolle an einen Insolvenzverwalter abgibt, bleibt die MWS-Spitze im Verfahren in Eigenverwaltung voll handlungsfähig. Ein Sachwalter überwacht den Sanierungsprozess, der das Unternehmen entschulden soll.