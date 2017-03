Friedrichshafen MWS: Einigung auf Sanierungskonzept bei insolventem Aluguss-Spezialisten

Die IG Metall sowie Betriebsrat und Geschäftsführung des insolventen Werks des Aluguss-Spezialisten MWS in Friedrichshafen haben sich auf ein Sanierungskonzept geeinigt.

Die Eckdaten des Papiers, auf das sich die Verhandlungspartner verständigt haben sind bekannt: 265 Mitarbeiter des insolventen Häfler MWS-Werks, darunter 15 Auszubildende, behalten ihren Job. Die 40 entlassenen Beschäftigten kommen zum 1. April für sechs Monate in eine Transfergesellschaft, die 90 Prozent ihres Gehalts zahlt und sie qualifiziert. "Ein schöner Erfolg" sagte Enzo Savarino, Chef der IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben. "Es werden nicht nur Leute entlassen und im Mai müssen wir grad wieder verhandeln, es wurde sauber analysiert und umstrukturiert", so Savarino, der MWS nun gut aufgestellt sieht. Die Verhandlungen zogen sich länger als geplant: "Das ist aber meistens so, wenn man gute Ergebnisse erzielen will", so Savarino. Gläubigerausschuss und Insolvenzverwalter müssen die Einigung noch unterschreiben, das ist kommende Woche geplant.