Friedrichshafen MTU bietet Flüchtlingen Chancen

Der Dieselmotorenbauer Rolls-Royce Power Systems ermöglicht zehn Flüchtlingen in seiner Ausbildungswerkstatt an seinem Stammsitz in Friedrichshafen eine berufsvorbereitende Qualifizierung.

Friedrichshafen – Als Leuchtturm-Projekt bezeichnete Jutta Driesch, Chefin der Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg, den Qualifizierungskurs, den der Dieselmotorenbauer Rolls-Royce Power Systems (RRPS) für zehn Flüchtlinge eingerichtet hat. Nach Abschluss dieses Kurses können zwei von ihnen eine zweijährige Ausbildung zur Fachkraft für Metalltechnik absolvieren. Driesch und Carolin Bischoff, Geschäftsführerin des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall, versprachen am Freitag im Rahmen der Pressekonferenz, während der das Projekt vorgestellt wurde, dass auch die anderen acht eine Ausbildungsstelle oder einen Job in einem Unternehmen der Region bekommen würden. Beide sehen das RRPS-Projekt als beispielgebend für andere Unternehmen in der Region an.

Marcus A. Wassenberg, Arbeitsdirektor bei RRPS, sieht das Unternehmen in einer gesellschaftlichen Verantwortung: Deshalb engagiere sich der Dieselmotorenbauer mit seiner Leitmarke MTU, um Flüchtlingen einen Einstieg in den regionalen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Er verschwieg bei der Vorstellung des Projekts nicht, dass die Startphase holprig verlief. Nach den ursprünglichen Planungen sollte es zwei Monate früher losgehen. Zum bisherigen Erfolg trug eine enge Kooperation mit der Claude-Dornier-Schule bei, wie Martin Stocker, Ausbildungsleiter bei RRPS, betonte. Dort wurde eine Klein-Klasse mit den Schwerpunkten Deutsch und Mathe eingerichtet. Schulleiter Stefan Oesterle hofft, dass diese weiter bestehen kann, denn eigentlich gilt eine Mindestgröße von 16 Schülern. Seitens der Schulbehörden werde das Projekt gut unterstützt.

100 000 Euro investiert RRPS nach eigenen Angaben für das Flüchtlingsprojekt. Der Arbeitsdirektor versicherte, dass dieses Vorhaben im Unternehmen eine Zukunft haben werde und nicht nach dem Pilotdurchlauf beendet sei. Thomas Bittelmeyer, Chef des RRPS-Betriebsrats, wies darauf hin, dass die beiden Ausbildungsplätze für Flüchtlinge zusätzlich eingerichtet wurden und damit die bisherige Zahl an Azubis nicht geschmälert würde. Ausbilder Matthias Mecking wurde von anderen Aufgaben entbunden und kann sich ausschließlich um die zehn Flüchtlinge kümmern. Dies sei auch unbedingt nötig gewesen, schilderte Ausbildungschef Martin Stocker, denn oftmals seien Anfragen von Behörden zu beantworten. An Einsatzbereitschaft und Zuverlässigkeit der Flüchtlinge im Alter von 16 bis 36 Jahren ließen die MTU-Ausbilder, die seit 9. Januar mit ihnen zusammenarbeiten, keinen Zweifel.

Geld und Bleiberecht

Das Flüchtlingsprojekt im Friedrichshafener Stammsitz von Rolls-Royce Power Systems wird von der regionalen Arbeitsagentur wie auch vom Landratsamt des Bodenseekreises maßgeblich unterstützt. So zahlt etwa die Arbeitsagentur monatlich für jeden Flüchtling 231 Euro aus. Diese Summe wird gegen die finanziellen Leistungen nach dem Asylgesetz aufgerechnet. Sodass den Flüchtlingen am Ende ein Viertel der Summe bleibt. Für die beiden Flüchtlinge, die ab Herbst eine Ausbildung bei RRPS antreten, gilt dann eine Bezahlung nach dem bestehenden Tarifvertrag. Was Zuschüsse des Unternehmens für Fahrtkosten anlangt, gelten zurzeit die gleichen Sätze wie für MTU-Azubis. Beim Bleiberecht geht Jutta Driesch, Chefin der Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg, davon aus, dass die Aussage der Bundesregierung Bestand hat, dass nach einer dreijährigen Ausbildung zwei Jahre in Deutschland gearbeitet werden darf. (dim)