Friedrichshafen Luther fürchtet nur den Teufel und Verstopfung

Das N.N. Theater Köln zeigt im Bahnhof Fischbach ein wildes und turbulentes Stück über den Reformator.

Heilig oder unheilig? Wer weiß das schon. Respektlos? Und wie. Religiöse Verballhornung? Also bitte. Olle mittelalterliche Kamellen oder brandaktuell? Soweit wollen wir jetzt doch nicht gehen. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Raum, Zeit, Universum. Befinden wir uns im Jahre 1517 oder 2017? Spielt im Grunde keine Rolle. Alles ist wie ein Bahngleis. Also schnell aufsitzen, den Anschluss und den Absprung nicht verpassen und immer mal wieder eine Zwischenstation einlegen.

Das N.N Theater der Neuen Volksbühne Köln mit „Luther – Ich fürchte nichts“ im Bahnhof Fischbach. Schließlich kann man von diesem frommen Kirchenmann im Jubiläumsjahr der Reformation nicht genug bekommen. Und wenn das Stück dann noch in Kooperation mit der Evangelischen Kirche im Rheinland zustanden gekommen ist, dann schon gar nicht.

Schön, wie sich dem geneigten Zuschauer schon beim mehr als vielstimmigen Gesang der in die Bühne des Lebens einziehenden Damen und Herren Klosterschwestern die Fußnägel nach innen rollen. Da wird nicht nur das Weihrauchfass mit Verve durchgeschwungen. Der Altar wird für den guten Martin zur Kloschüssel. Kein Wunder, musste sich der Mann doch ständig mit verdammten Verstopfungen quälen. Beim großen Geschäft geht’s ihm ums Alte Testament, beim kleinen ums Neue. Soviel ist zumindest klar. Satan lässt grüßen – vielleicht auch nur das dunkle Ich. Glauben heißt nicht wissen, aber Wissen ist Macht, oder? „Porca miseria.“ Nicht nur der Höllenfürst und ein paar süße rappende Teufelchen tauchen aus der Kloake auf, auch Papst Leo. Ist er „die Hure Babylons“ oder doch noch etwas Schlimmeres? Egal. Zuerst kümmert man sich darum, dass der eigene dicke Bauch immer gefüllt ist und dann darum, dass die päpstliche Kasse nicht aufhört zu klingeln. „Vatikan first“ – alles andere wäre ja noch schöner.

Nein, Oliver Schnelker als Martin Luther und seinen schauspielenden und musikalisch agierenden Kollegen Aischa Lina Löbbert, Bernd Kaftan, Irene Schwarz und Michl Thorbecke ist unter der Regie von Gregor Höppner nichts Weltliches fremd. Auch nicht Luthers Antisemitismus. Und sie räumen mit so manchem vermeintlichen Heiligenschein auf. Die Herausforderung auf der Bühne ist groß. Nichts bleibt wie es ist und in Sekundenschnelle heißt es, die Rollen zu wechseln. Da gibt man auch mal den Meister Cranach, den mittelalterlichen Thomas Müntzer oder sogar den neuzeitlichen Trappatoni. „The same procedure als every year?“ Aber ja. Auch wenn das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes eine „Heidenarbeit“ ist. Da muss sogar der Pianist lachen. Wer Wind sät, wird Bildersturm ernten. Aber beginnt das Reich des Teufels eigentlich vor oder hinter den Klostermauern? Was früher mal ein Altar war, ist längst zum Heringsfass verkommen. Fakt ist jedenfalls, dass auch Doktoren der Theologie einem billigen weltlichen Vergnügen nicht abgeneigt sind und sich die Chance nicht entgehen lassen, für 40 Taler eine tadellose ehemalige Nonne abzubekommen. Und dank dem guten Martin muss auch aus Katharina keine alte Jungfer werden. Aber wie schafft es der große Reformator, sein frisch gebackenes Weib auch ins eheliche Bett zu locken? Der Zweck heiligt die Mittel und selbst wenn man dabei zur „Witzfigur von Wittenberg“ zu werden droht.

Luther fürchtete nichts als den Teufel – und seine verteufelten Verstopfungen. War er ein Instrument Gottes, oder ist er instrumentalisiert worden? Fragen, denen er sich am Ende seines Lebens stellt. Fragen, denen man sich auch am Ende eines witzigen, poetischen, tragikomischen, bitterbösen, manchmal vielleicht auch übertrieben klamaukhaften Theaterabends durchaus stellen darf.