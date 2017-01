Dem Theologen, Autor und Kabarettisten Fabian Vogt gelingt in der Erlöserkirche viel mehr als nur eine Lesung. Im Vordergrund steht dabei die Liebe zwischen dem Reformator und Katharina von Bora.

Er ist ein begnadeter Geschichtenerzähler und ein ausgezeichneter Kabarettist. Seine Lebensfreude ist ansteckend und sein Humor herzhaft erfrischend. Fabian Vogt ist der lebendige Beweis dafür, wie belebend christlicher Glaube sein kann.

„Bücher & Musik”, die jährliche Veranstaltungsreihe der Evangelischen Öffentlichen Bücherei Friedrichshafen, stand diesmal ganz im Zeichen des 500. Reformationsjubiläums. Der Gemeindesaal der evangelischen Erlöserkirchengemeinde platzte schier aus allen Nähten. Fabian Vogt las aus seinem Buch „Wenn Engel lachen – Die Liebesgeschichte der Katharina von Bora” und strapazierte die Lachmuskeln seines siebzigköpfigen Publikums kräftig. Martin Luther wäre vermutlich ebenso begeistert von Fabian Vogt wie sein Publikum, denn bereits der große Reformator wusste: „Wer immer und überall lachen kann, der ist ein wahrer Doktor der Theologie.”

Promovierter Theologe ist Fabian Vogt tatsächlich. Außerdem studierte er Germanistik, Gesang und Theaterwissenschaften. Vielseitig professionell und talentiert gewinnt er das Publikum im Handumdrehen. Er gibt mit seiner Gitarre eine musikalische Kostprobe des Musikkabaretts „Duo Camillo”, das er zusammen mit Martin Schultheiß bildet. Flott komponiert und witzig intelligent getextet, lockt er mit dem Song „Der neue Himmel” das Publikum unverzüglich aus der Reserve und steigt zugleich ins Thema ein. „Es geht gar nicht darum, dass wir perfekt sind. … Allein aus Glauben wird der Mensch gerecht”, singt Vogt in einem anderen Lied und bringt die zentrale Kernaussage der Reformation auf den Punkt. Charmant und mit Wortwitz beschreibt Vogt Luthers Weg aus dem von „ora et labora” geprägten Klosterleben hin zu Katharina von Bora.

In seinem Roman „Wenn Engel lachen” wagt er den Blick durch Katharinas Augen, die für ihre Zeit und Situation unfassbar emanzipiert und eigenwillig war. Als entlaufene Nonne galt sie als Ehebrecherin. Ihresgleichen und allen, die bei einer solchen Flucht halfen – darunter der Torgauer Ratsherr Leonhard Koppe – drohte die Todesstrafe. Eine Heirat war für Katharina eine zwingende Notwendigkeit. Wählerisch und störrisch war sie dennoch. Umso spannender ist die Geschichte, wie Katharina von Bora und Martin Luther über eine gemeinsame Abmachung zusammenkommen und zu einem der berühmtesten Paare der Geschichte werden.

„Du Mistkerl, du unfassbarer Mistkerl. Musst du ausgerechnet jetzt sterben?” So lässt Vogt „Käthe” im Roman den Tod ihres Mannes beklagen. Mutig und fantasievoll zeichnet der gebürtige Frankfurter das lebendige Bild einer Frau, die mit beiden Beinen auf der Erde und mit dem Kopf im Himmel stand. „Immer wenn's um praktische Dinge ging, hast du dich in die Theologie geflüchtet”, erklärt sie und weiß: „Die schönsten Dinge müssen sich im Alltag bewähren.” Zwischen den gelesenen Passagen erzählt Vogt. Er zeichnet ein anschauliches Bild der damaligen Zeit, erklärt historische und politische Zusammenhänge. „Luthers Heirat mit Katharina war alles andere als nur eine Privatangelegenheit, sondern ein Politikum.” Luther widersetzte sich damit offen dem Papst. Verborgen bleiben konnte sein Handeln nicht, denn „Luther war der erste Mensch in der Welt, von dem es ein gedrucktes Bild gab”. Vogt schöpft immer wieder aus seinem umfangreichen Wissensreservoir. Alles in einem gelingt ihm ein wunderbares Plädoyer für den evangelischen Glauben, erfrischend, belebend, kraftvoll und authentisch. Nie kommt der Humor zu kurz, weder auf der Bühne noch im Buch. Letzteres basiert übrigens auf dem gleichnamigen Musical. Vogt schrieb es auf Wunsch seiner Frau Miriam Küllmer-Vogt.