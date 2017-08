Friedrichshafen Luftfahrtgeschichte im Zeppelin-Hangar hautnah erlebbar

Der SÜDKURIER öffnet die Türen des Zeppelin-Hangars in Friedrichshafen. Es werden zehn mal zwei Freikarten für eine exklusive Führung mit Zeppelin NT und "Tante Ju" verlost. Diese Führung wird am Montag, 4. September, stattfinden.

Das gibt es garantiert nicht alle Tage: Zeppelin NT und eine Junkers Ju 52, auch "Tante Ju" genannt, können vom 3. bis 5. September hautnah im Friedrichshafener Zeppelin-Hangar (Messestraße 132) erlebt werden. Die Namen Zeppelin und Junkers stehen für legendäre Luftfahrtgeschichte. Der SÜDKURIER verlost für Leser in Zusammenarbeit mit der Deutschen Zeppelin-Reederei GmbH und der ZLT Zeppelin Luftschifftechnik GmbH & Co KG eine exklusive Führung im Zeppelin-Hangar. Diese Führung findet am Montag, 4. September, von 14 bis 15 Uhr statt. Verlost werden 10 mal 2 Karten, die Details stehen im Informationskasten.

Der Anlass für die Aktionstage: 20 Jahre Erstflug Zeppelin NT. "Wir stehen in gutem Kontakt zu Betrieben mit historischen Fluggeräten, dazu zählt die Deutsche Lufthansa Berlin-Stiftung, die die Tante Ju zur Verfügung stellt", erklärt Eckhard Breuer, Geschäftsführer der Deutschen Zeppelin-Reederei und der ZLT Zeppelin Luftschifftechnik.

"Die Teilnehmer der exklusiven Führung besichtigen den Hangar, eine der größten freitragenden Hallen in Süddeutschland. Dort haben drei Zeppeline NT Platz", ergänzt Breuer. Ein professioneller Hangar-Guide werde über die Entwicklung und den Bau des Zeppelin NT sowie über die Zeppelin-Historie informieren. Es werden zwei Zeppeline NT auch im Flugbetrieb zu sehen sein. "Originalteile eines Zeppelin NT aus Aluminium und aus Carbon sowie ein original Strukturteil des Luftschiffs Hindenburg dürfen in die Hand genommen werden. Der Gewichtsvergleich ist verblüffend", sagt Breuer. Und es gibt ein Extrabonbon: "Es darf nach Herzenslust fotografiert werden. Foto-Enthusiasten bringen am besten ihre komplette Ausrüstung mit."

Außerdem kann eine Junkers Ju 52 aus allernächster Nähe besichtigt werden und es gibt Einblicke ins Interieur des Flugzeugs, Baujahr 1936. "Ein Mitglied der Tante-Ju-Crew wird über die bewegte Geschichte dieses Flugzeugs berichten und auch technische Fragen beantworten", blickt Andrea Fischer voraus. Sie ist Leiterin Marketing/PR & Vertrieb der Zeppelin-Reederei. Wie Eckhard Breuer erzählt, wurden die Junkers-Flugzeuge vom Typ Ju 52 schon von den damaligen Piloten liebevoll "Tante Ju" genannt: "Das Flugzeug ist ein Wunder an Zuverlässigkeit und Robustheit."

Zu den Aktionstagen: Auftaktveranstaltung wird ein "Captain’s Dinner" am Sonntagabend, 3. September, mit 5-Gänge-Menü im Restaurant Zeppelin-Hangar in Gesellschaft eines Zeppelin- und eines Ju 52-Piloten sein. Zuvor gibt es eine Hangar-Führung durch einen Zeppelin-Piloten. Bei diesem Blick hinter die Kulissen können Zeppelin-Originalteile in die Hand genommen werden. Selbstverständlich kann auch die “Tante Ju” ganz aus der Nähe betrachtet werden. Informationen zum Captain's Dinner sind im Internetauftritt des Zeppelin NT abrufbar. Am Montag, 4. September, werden eine Reihe von Sonderführungen durch den Zeppelin-Hangar mit zusätzlicher Besichtigung der Ju 52 angeboten. Diese Führungen gibt es laut Veranstalter ohne Zusatzkosten zum regulären Preis. Bevor die Ju 52 am Dienstagabend, 5. September, weiter nach Memmingen fliegt, werde sie in Friedrichshafen zu insgesamt vier Rundflügen über den Bodensee starten und dabei auch dem Zeppelin NT begegnen. Details zu diesen Rundflügen sind im Internet abrufbar. Diese beiden faszinierenden Luftfahrzeuge gemeinsam in der Luft zu sehen, dürfte nicht nur für Zeppelin- und Ju 52-Passagiere ein beeindruckendes Erlebnis sein, sondern auch für Zuschauer.

Kartenverlosung

Informationen im Internet:

Sie wollen mehr über den Zeppelin NT, die Zeppelin-Historie sowie über das Flugzeug "Tante Ju" erfahren und zwei Freikarten für eine exklusive, einstündige Führung am 4. September von 14 bis 15 Uhr im Zeppelin-Hangar (Messestraße 132) in Friedrichshafen gewinnen? Das ist kinderleicht. Einfach die Glücksnummer 0 13 79/37 05 00 15 anrufen (ein Anruf im Festnetz der DTAG kostet 50 Cent, Mobilfunktarife können abweichen) und die Lösung "Zeppelin NT" nennen. Bitte unbedingt Vor- und Nachname sowie die komplette Wohnanschrift und Telefonnummer angeben. Die zehn Gewinner werden ausgelost, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Teilnahmeschluss ist am Montag, 28. August, um 10 Uhr. Die Gewinner werden am 29. August veröffentlicht. Viel Glück! Die zehn Gewinner mit jeweils einer Begleitung sollten am 4. September um 13.45 Uhr im Foyer des Zeppelin-Hangars sein, damit die Führung pünktlich um 14 Uhr beginnen kann. Parkplätze gibt es vor dem Hangar. Falls alle belegt sein sollten, darf auch auf dem benachbarten Messe-Parkplatz geparkt werden. (gan)