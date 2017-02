Friedrichshafen Lucas Siller gewinnt Regionalentscheid des Vorlesewettbewerbs

Beim Regionalentscheid des Vorlesewettbewerbs vom Börsenverein des deutschen Buchhandels in Friedrichshafen hatte Lucas Siller von der Realschule Tettnang am Ende die Nase vorn.

Das sitzen sie auf der Bühne im Kiesel, die zehn Schulsieger der sechsten Klassen im Vorlesewettbewerb, und fiebern ihrem Auftritt entgegen. Die Geschwister Knezevic von der Musikschule Friedrichshafen läuten den Wettbewerb stimmungsvoll musikalisch ein. Auch dieses Jahr nehmen rund 600 000 Schüler an dem vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels organisierten Wettbewerb teil, davon rund 7000 Schüler der sechsten Klassen. Eine Lehrerin, ein Lehrer, eine Mitarbeiterin der Buchhandlung Gessler sowie eine des Medienhauses und der Vorjahressieger Vincent Gutmann bilden die Jury.

Ruhig sitzen die Schulsieger auf ihren Plätzen. Fragt man sie, wie es ihnen geht, erfährt man jedoch, dass es in ihnen ganz anders aussieht. Von leicht nervös bis superaufgeregt ist alles dabei. Dustin aus der Graf-Soden-Realschule hat schreckliches Lampenfieber und wollte, er hätte es bereits hinter sich. Glaubt Lea aus der Bodenseeschule, gut vorbereitet zu sein? „Das kann ich nicht einschätzen. Ich will einfach nur Spaß haben.“ Lucas ist nur leicht aufgeregt und hofft, dass alles reibungslos läuft. Nicolas aus dem GZG meint: „Wenn man eine Runde weiter ist, ist das schon was wert. Vor allem will ich Spaß haben.“ Und das kann er gleich als Erster zeigen.

In der ersten Runde, in der alle drei Minuten aus einem mitgebrachten Buch lesen, geht es flott voran. Die Geschichten sind so unterschiedlich wie ihre Leser. Sie handeln von Zauberei, von Streichespielern, von Pferden und Delfinen oder von einem Waisenjungen. Mika aus Friedrichshafen hat sich sogar an den brisanten Roman „Die Welle“ gewagt, der von einem Lehrer erzählt, der in seinem Geschichtsunterricht zu weit ging. Sicher und routiniert kommt der Text von den Lippen der Teilnehmer, die sich mit einer farbigen Vortragsweise mächtig ins Zeug legen.

Denn so viel ist sicher: So viele Vorlesetalente wie dieses Jahr gab es selten. Alle lesen, ohne zu stocken und etliche bringen auch das mit, worauf es ankommt: langsam, deutlich und betont zu lesen und mit der Fähigkeit zu fesseln. Dafür gibt es dann auch kräftigen Applaus. Dabei zeichnet sich bereits ab, wer in die engere Wahl kommt. In der zweiten Runde legt Astrid Weisner vom Medienhaus einen fremden Text vor, „Mein bisher bestes Jahr“ von Daniela Böhle, aus dem zwei Minuten gelesen wird. Da zeigt sich, wer selbst hier klar, mit emotionalem Ausdruck und ohne zu stolpern den Text zum Besten gibt. Während die Jury sich berät, spekuliert man im Publikum bereits über den Favoriten und Kulturbürgermeister Andreas Köster plaudert mit den Schülern über deren Hobbys und Berufswünsche, bevor er für den Schulsieg das Buch „Knietzsche und das Hosentaschenorakel“ verteilt. Und dann fällt Lucas Siller von der Realschule Tettnang, die „coole Socke“, wie Köster ihn wegen seines selbstsicheren Auftretens nennt, aus allen Wolken, als er von seinem Sieg erfährt: „Das hätte ich echt nicht gedacht, alle haben mega gut gelesen. “ Neben einer Urkunde bekommt er noch das Buch „Nils und die wundersame Reise zum Ende der Welt“ überreicht. Für ihn geht es jetzt zum Regierungsentscheid nach Tübingen.