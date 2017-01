Friedrichshafen Liftangebote in der Region im Check: Skifahren fast vor der Haustür

SÜDKURIER-Check: Acht Lifte, die die Häfler in weniger als einer Stunde mit dem Auto erreichen können.

Traum-Wintersportbedingungen mit reichlich Schnee und Sonnenschein sorgten in den letzten Wochen für einen regelrechten Besucheransturm an Skiliften in der Umgebung, im Allgäu und in Vorarlberg. Doch welche Hänge sind von Friedrichshafen nicht allzu weit entfernt und welche Lifte sind auch für Kinder und Anfänger gut geeignet? Im SÜDKURIER-Check haben wir uns umgeschaut und acht Skilifte herausgesucht, die Häfler in weniger als einer Stunde mit dem Auto erreichen können, vorausgesetzt, es gibt keinen Stau. Vier Gebiete befinden sich in Deutschland (Höchsten im Deggenhausertal, Wintersulgen-Heiligenberg, Scheidegg sowie Hündle-Thalkirchdorf), vier im österreichischen Vorarlberg.

Besonders angesagt bei den Skiclubs in Friedrichshafen sind Ziele wie etwa der Lift am Bödele. Das hat gute Gründe: „Unsere Skihütte liegt direkt an der Piste, das Skigebiet ist nur eine dreiviertel Stunde von Friedrichshafen entfernt und Tages- bzw. Saisonkarten sind kostengünstig“, nennt Anton Locher vom VfB Ski- und Bergsport einige Vorzüge des Bödele-Lifts. Der Skiclub Dornier bietet aus ähnlichen Gründen Ausfahrten zum Bödele an. „Der Lift bietet für Anfänger eine ideale Basis für den Start und für die Fortgeschrittenen Kinder sowie Jugendliche ausreichend Fahrmöglichkeiten über alle Schwierigkeitsgrade“, sagt Axel Wunderlich, Vorsitzender des Skiclubs Dornier. Zudem seien die Liftkartenpreise fair und sogar die beliebte Punktekarte sei dort noch gültig. „Derzeit laufen unsere Kinder-, Jugend- und Erwachsenen-Anfängerkurse am Bödele“, erzählt Wunderlich. Die jüngste Teilnehmerin der Ausfahrten sei erst viereinhalb, die älteste bereits 81 Jahre alt.

Die Nachfrage nach Wintersport ist in dieser Ski- und Snowboardsaison bei beiden Clubs sehr groß. „Unsere Kinder- und Jugendkurse sind auf sehr hohem Niveau ausgebucht und auch unsere anderen Angebote von Nordic Skiing über Schneeschuhwandern und Touren können ebenfalls nicht über Teilnehmerschwund klagen“, berichtet Wunderlich. Locher betont, dass der VfB Ski- und Bergsport in den vergangenen Jahren gelernt habe, dass die Kurse eher im Januar und Februar stattfinden müssen. Grund dafür seien die Schneeverhältnisse, die zum Ende des Jahres meist noch nicht ausreichend sind.

VfB Ski- und Bergsport bietet neben Ski- und Snowboardalpin auch Langlauf, Skitouren, Skifitness sowie Familien-, Kinder- und Jugendwochenenden an. „Die Altersspanne unserer Mitglieder liegt zwischen zwei und 92 Jahren. Ob die Ältesten noch auf die Piste gehen, weiß ich allerdings nicht“, erzählt Locher. Die nächsten Angebote des Skiclubs finden vom 3. bis 5. Februar statt: Einmal bietet der VfB einen Langlaufkurs für Anfänger und Fortgeschrittene im Skigebiet Bödele an, zudem einen Jugendtreff mit Skifahren und Snowboarden auf der Hütte. Am 5. Februar geht es zum Rodeln nach Bezau.

Lift am Pfänder

Skifahren und Snowboarden in Österreich mit Aussicht auf See und Berge.

Familienfreundlichkeit: Dohlehang eignet sich für Kinder und Wiedereinsteiger.

Kosten: Erwachsene 18,60 Euro, Jugendliche 14,90 Euro und Kinder 11,20 Euro pro Tag.

Ausstattung: Zwei Schlepplifte (Dohle- und Maldonalift), sechs Kilometer lange, leichte Pisten.

Sonstiges: Hungrig müssen Wintersportler im Gasthaus Pfänderdohle nicht bleiben. PKW-Parkplätze gibt es an der Talstation sowie im Pfänder-Parkhaus.

Fazit: Ideal geeignet für Familien, Senioren und Anfänger.

Luggi-Leitner-Lift

Der Luggi-Leitner-Lift befindet sich auf dem Pfänderrücken, am Ortsrand zwischen Scheidegg und Möggers.

Familienfreundlichkeit: Die Kleinen lernen im Kinderland mit Förderteppich und Seillift das Skifahren. Auch Skischulen sind vor Ort.

Kosten: Erwachsene 14 Euro, Senioren 12 Euro, Kinder 10 Euro pro Tag.

Ausstattung: Vier Liftanlagen, der Diethenlift speziell für Kinder und Anfänger, Halfpipe mit Schanzen und Tables für Fortgeschrittene. Zum Aprés-Ski können Wintersportler im Liftstüble an der Talstation einkehren.

Fazit: Viele Angebote für Kinder, Könner kommen auf ihre Kosten.

Skilift Bödele

VfB Ski- und Bergsport und Skiclub Dornier bieten Ausfahrten an.

Familienfreundlichkeit: Es gibt einen Schneemann-Parcours für Kinder mit einer Länge von 150 Metern.

Kosten: Erwachsene 32,10 Euro, Jugendliche 26,40 Euro und Kinder 17,60 Euro pro Tag.

Ausstattung: Zwölf Lifte (Seil-, Schlepp-, Sessellifte), Funpark und Halfpipe für Könner. Skihütten und Restaurants sorgen für Einkehr nach der Abfahrt. Parkplätze sind knapp, aber ein Skibus fährt ab Schwarzenberg-Dorfplatz halbstündlich an die Piste.

Fazit: Zentraler Familienlift mit fairen Liftkartenpreisen.

Golm im Montafon

Der Skiclub Buchhorn bietet Ausfahrten auf den ersten Berg im Montafon an.

Familienfreundlichkeit: Sunkid-Zauberteppich für Kinder.

Kosten: Erwachsene 46,50 Euro, Senioren 44,50 Euro, Junioren 37,50 Euro und Kinder 27 Euro pro Tag.

Ausstattung: Neun Liftanlagen, 43 Pistenkilometer. Von der Profistrecke mit 70 Prozent Gefälle bis hin zu Übungspisten und Familienabfahrten ist alles dabei. Verpflegung und Unterhaltung im Berghof Golm mit Cin-Cin-Bar, Sonna-Hüsli und Rodelbude.

Fazit: Am Golm haben Hobbysportler und Profis ihren Spaß.

Laterns

Am Rande des Bregenzerwalds und unweit des Rheintals befindet sich im Laternsertal das Skigebiet Laterns.

Familienfreundlichkeit: Gratisbetreuung für Kinder ab drei Jahren im Kinderland.

Kosten: Erwachsene 35 Euro, Senioren sowie Jugendliche 30,50 Euro und Kinder 18 Euro pro Tag.

Ausstattung: 27 Kilometer Piste, elf Kilometer Skiroute mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden. Sechs Lifte (Sesselbahnen und Schlepplifte). In der Falba-Stuba können sich Sportler nach der Abfahrt stärken.

Fazit: Viel Programm und Angebot – das hat seinen Preis.

Lift am Höchsten

Der Skiclub Salem bietet verschiedene Kurse am Skilift Höchsten im Deggenhausertal an.

Familienfreundlichkeit: Auf der kleinen und übersichtlichen Piste können Kinder das Skifahren gut lernen.

Kosten: Erwachsene zahlen 9 Euro, Kinder bis 15 Jahre 7 Euro für einen halben Tag.

Ausstattung: Ein Seillift dient als Übungslift. Auch Langlaufen ist am Höchsten möglich. Im Berggasthof Höchsten können Skifahrer sowie Snowboarder ihren Durst und Hunger nach der Abfahrt stillen.

Fazit: Prima für Kinder. Für Fortgeschrittene leider keine Angebote.

Hündle-Thalkirchdorf

Der Lift Hündle liegt in Oberstaufen.

Familienfreundlichkeit: Im Skikinderland direkt an der Talstation in Thalkirchdorf stehen kleinen Skizwergen ein Förderband, ein Seillift, verschiedene Figurenabfahrten, Schanzen und vieles mehr zur Verfügung.

Kosten: Erwachsene 31 Euro, Jugendliche 24,50 Euro, Kinder 17 Euro pro Tag.

Ausstattung: In der Berggaststätte, im Berg Michl, Rolli’s Bar oder der Hündle-Stuben können Wintersportler nach der Abfahrt einkehren. Für alle After-Work-Wintersportler wird Nachtskifahren angeboten.

Fazit: Abwechslungsreiches Skigebiet mit Angeboten für jedermann.

Haldenlift

In Wintersulgen-Heiligenberg gibt es für Wintersportler und diejenigen, die es werden wollen, den Haldenlift.

Familienfreundlichkeit: Bei entsprechender Schneelage finden am Haldenlift wöchentliche Ski- und Snowboardkurse durch den Deutschen Alpenverein Überlingen statt.

Kosten: Erwachsene 13 Euro und Kinder 10 Euro pro Tag.

Ausstattung: Zwei Bügelschlepplifte mit 250 Metern Länge. An einem kleinen Kiosk gibt es Getränke und einen ­kleinen Imbiss. Parkplätze sind vorhanden.

Fazit: Gut zum Skifahren lernen geeignet, allerdings sehr klein.