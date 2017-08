Friedrichshafen-Ailingen Lieblingsplätze rund um Ailingen

Die Tourist-Information Ailingen organisiert einen Foto- und Malwettbewerb zum 50-jährigen Bestehen des Verkehrsvereins. Einsendeschluss ist 11. September.

Friedrichshafen – Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Verkehrsvereins Ailingen organisiert die Tourist-Information Ailingen einen Foto- und Malwettbewerb mit den Lieblingsplätzen rund um Ailingen. Laut Mitteilung aus der Tourist-Information kann es sich um bekannte Motive handeln. Aber auch versteckte Plätze oder sehenswerte Gebäude, die der jeweilige Fotograf für sich entdeckt hat, können eingereicht werden. Mitmachen kann jeder ab zwölf Jahren. Außerdem können Kinder und Jugendliche zwischen drei und 18 Jahren Bilder von ihren Lieblingsplätzen und Lieblingsaktivtäten rund um Ailingen malen. Einsendeschluss ist Montag, 11. September.

Die Gewinner des Foto- und Malwettbewerbs werden am Samstag, 23. September bei der Jubiläumsfeier des Verkehrsvereins, dem Ailinger Apfelfeschtle, ausgezeichnet. Für die Plätze eins bis drei beim Fotowettbewerb gibt es jeweils einen Friedrichshafener Geschenkgutschein. Alle weiteren Teilnehmer und die Teilnehmer des Malwettbewerbs erhalten Sachpreise. Die besten Fotos und Bilder werden dann im Ailinger Rathaus ausgestellt.

Außerdem bereitet die Tourist-Information eine Ausstellung zum Tourismus in Ailingen von den Anfängen bis in die Gegenwart vor. Dafür wird noch interessantes Ausstellungsmaterial gesucht. Wer alte Gastgeberverzeichnisse, Gästebücher, Postkarten oder Bilder hat, kann diese in der Tourist-Information abgeben. Nach Ende der Ausstellung werden die geliehenen Gegenstände zurückgegeben.

Anmeldeunterlagen gibt es bei der Tourist-Information Ailingen, Hauptstraße 2, Telefon 0 75 41/50 72 22.Informationen im Internet: