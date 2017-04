Friedrichshafen Lieber Komiker als Comedian: Johann König kommt mit "Milchbrötchenrechnung" nach Friedrichshafen

Heinz Erhardt ist ihm näher als Mario Barth: Johann König kommt mit seinem Programm „Milchbrötchenrechnung" am 5. Mai ins Graf-Zeppelin-Haus. Im Interview spricht er über Nervosität, seine Familie und den geplanten ersten Roman.

Auf Ihrer Homepage bezeichnen Sie sich als Komiker. Wieso nicht als Comedian?

Weil ich mit dem Wort "Comedian" Stand-up-Comedians verbinde wie Michael Mittermeier, Mario Barth oder Kaya Yanar. Ich sehe mich nicht in der Tradition der amerikanischen Stand-up-Comedy, sondern als Komiker wie Heinz Erhardt einer war. Der hat Gedichte vorgelesen und war ein bisschen schusselig. Und ich mag generell deutsche Worte lieber als englische.

Haben Sie mal gedacht: Mit dieser Stimme wird das nie was? Wobei sich Ihre Stimme über die Jahre sehr gewandelt hat.

Sie hat sich sehr geändert. Als ich anfing, war ich bei den Fernsehauftritten sehr nervös. Dadurch war die Stimme ziemlich komisch. Sie war ja wie im Stimmbruch. Das war aber nicht beabsichtigt. Das Problem ist: Ich habe im Fernsehen nur fünf Minuten Zeit; und ich bin auch fünf Minuten lang nervös. Bei einem Zwei-Stunden-Auftritt auf der Bühne ist die Stimme anfangs auch ein bisschen komisch. Nur habe ich dann noch 115 Minuten mit normaler Stimme vor mir. Leute, die mich zwei Stunden lang sehen, sprechen mich nie auf meine Stimme an.

Die Stimme ist ja auch ein Markenzeichen...

Und ein Mackenzeichen. Ich fand immer, meine Gedichte, die ich aus kleinen Büchern vorlese, wären das Markenzeichen. Das war für mich das Alleinstellungsmerkmal. Die Stimme war eben zufällig auch da.

Sie haben Heinz Erhardt erwähnt. Wunderten Sie sich, dass dieser Stil noch ankommt: Jemand, der wie nebenbei auf der Bühne steht und dann auch noch Gedichte liest?

Das hat mich schon sehr überrascht. Ich brauchte irgendwas, woran ich mich festhalten konnte und habe deshalb ein Buch genommen. Ich konnte auch schlecht Leute angucken. Also dachte ich: Ich guck' ins Buch und lese was ab. Das war aus der Schüchternheit heraus. Und ich dichte halt gern herum. Mir ist oft langweilig und dann nehm ich einen Zettel, einen Stift und schau, was dabei rauskommt. Ich hätte sowieso nie gedacht, dass das mal mein Beruf wird. Das war nur ein Hobby. Ich wollte eigentlich Lehrer werden und war ganz zufrieden mit meinem Leben. Aber die Leute haben über meine Auftritte so gelacht, dass ich dachte, dann muss ich's eben noch mal machen. Aber mehr für die Leute als für mich.

Sie waren Kinderkrankenpfleger und sind ausgebildeter Sportlehrer. Würden Sie das beruflich wieder machen, wenn es mit der Bühne nicht mehr läuft?

Theoretisch wäre das möglich. Aber in Sachen Krankenpflege hätte ich so viel vergessen – das müsste ich mir neu anlernen. Ich weiß auch nicht, ob mich die Patienten ernst nehmen würden. Wenn die mich aus dem Fernsehen kennen, wäre das vielleicht lustig, aber nicht Sinn der Sache. Vielleicht könnte ich als Krankenhausclown zurückkehren. Aber ich glaube, dass eine Rückkehr utopisch ist. Ich würde eher Bücher schreiben, mal einen Roman, wenn die Leute nicht mehr lachen. Aber mir gefällt dieser Beruf mittlerweile so gut – auch wenn weniger Leute kommen sollten, mache ich gerne weiter. Wenn in einem kleinen Kellertheater 100 Leute sitzen, ist das auch schön.

Was ermöglicht Ihnen das Schreiben eines Buchs, was auf der Bühne nicht geht?

Die Pointendichte muss im Buch nicht so groß sein. Ich habe zwei Bücher rausgebracht, in die ich Bühnentexte habe einfließen lassen. Aber das letzte – "Kinder sind was Wunderbares – Das muss man sich nur IMMER WIEDER sagen" – war eine Vorstufe zu einem Roman. Eine Art Tagebuchroman: über ein Jahr als Vater einer fünfköpfigen Familie. Ich habe alles aufgeschrieben, was zu Hause passiert ist und habe dann ein bisschen überspitzt – aber nicht viel. Es ist was anderes, ob man etwas schreibt, damit die Leute es lesen – oder ob ich es schreibe, damit ich es selbst auf der Bühne spreche. Ich sage meine Bühnentexte laut auf, wenn ich sie schreibe. Schreiben fürs Buch ist eine stumme Arbeit, mit viel verschachtelteren Sätze.

Das klingt, als ob man auf Ihren ersten "richtigen" Roman nicht mehr lange warten müsste.

Ich habe den ersten und den letzten Satz tatsächlich schon fertig. Jetzt fehlt nur noch der Mittelteil. Aber ich habe die Geschichte einigermaßen im Kopf. Im nächsten Jahr habe ich acht Monate keinen Auftritt, um mich von dem vielen Reisen zu erholen. Dann guck ich mal, ob mir das so aus der Hand flutscht. Aber vielleicht schreibe ich auch erst mal das neue Programm. Die Premiere ist für Oktober 2018 festgelegt.

Sie haben den Druck auf der Bühne, Sie müssen den Premierentermin einhalten – was passiert bei einer kreativen Blockade?

Wenn das Programm fertig ist, muss ich daran nichts mehr machen. Ich habe jetzt eigentlich den ganzen Tag Zeit, um auf Ideen zu warten. Ich sitze ja viel rum, in der Sauna oder im Hotel und habe immer einen Stift dabei. Der Druck ist überschaubar. Wenn man einen Auftritt bei Dieter Nuhr hat und da für fünf Minuten was Neues schreiben muss – das ist schon schwieriger. Und für das neue Programm sammle ich ja die ganze Zeit. Wenn ich mich konkret hinsetze, habe ich schon viele Texte und Ideen, die ich zusammenbasteln kann. Ich seh' gar nicht ein, mir Druck zu machen. Natürlich gibt es den Druck, ein gutes Programm hinzukriegen. Wenn man keine Autoren hat, keinen Regisseur und keinen Coach, ist das schon ein bisschen schwierig. Aber bisher ist das alles gut gegangen.

Wie findet es ihre Familie, dass sie in Ihrer Arbeit vorkommt?

Meine Frau hatte schon Bedenken, dass die Metzgerin Sie anspricht: "Naja, Frau König, ist das wirklich so lustig bei Ihnen?" Aber das ist nicht passiert. So richtig toll fand sie das nicht, aber sie fand das Buch sehr lustig. Und sie ist die Einzige, die weiß, welche Sachen genau so passiert sind und welche ich mir komplett ausgedacht habe. Und ich habe sie vorher gefragt. Dieses Buch ist das persönlichste, das ich je herausgegeben habe. Aber ich will nicht noch mal was schreiben über Familie, Kinder und Erziehung. In diese Schublade will ich nicht gesteckt werden. Deshalb wird auch das nächste Programm thematisch vielfältiger.

Zur Person

Johann König, 1972 in Soest geboren, wurde durch seine brüchige Stimme und die Lesung seiner Gedichte auf der Bühne bekannt. Der gelernte Kinderkrankenpfleger und studierte Sportlehrer ist verheiratet und Vater dreier Kinder. (rup)