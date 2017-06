Friedrichshafen Leuchtturm-Projekt vom Rathaus abgewickelt

Die "Netzwerkstelle für Flüchtlingshilfe und Menschen in Not" in Friedrichshafen gibt es nicht mehr. Die Projektmittel werden inzwischen von der Stabsstelle Integration verwaltet.

Friedrichshafen – Die Stadtverwaltung weist auf ihrer Internetseite derzeit auf eine Abstimmung hin, bei der die Stadt Friedrichshafen mit einem Projekt zum landesweiten „Leuchtturm der Bürgerbeteiligung“ gekürt werden könnte. Diesen kommunalen Wettbewerb lobt der "Staatsanzeiger" aus. Friedrichshafen hat sich mit der „Netzwerkstelle für Flüchtlingshilfe und Menschen in Not“ beworben. Nur: Diese Netzwerkstelle gibt es seit Monaten in der früheren Hausmeisterwohnung des Rathauses nicht mehr, und auch keine ersatzweise niederschwellige Anlaufstelle für Menschen in Not – obwohl das mit staatlichen Fördergeldern ausgestattete Projekt eigentlich bis Ende 2017 läuft.

Im März 2015 fasste der Gemeinderat einstimmig den Beschluss, eine Sozialarbeiterstelle im Rathaus einzurichten, um die Flüchtlingsarbeit mit allen internen und externen Partnern zu koordinieren. "Wir pflegen die offene Tür und sind erst einmal zuständig, egal wer kommt", erklärte der damals angestellte Sozialarbeiter im vergangenen Sommer bei einem Pressegespräch, bei dem die Netzwerkstelle, die damals beim Amt für Soziales angesiedelt war, nicht ohne Stolz vorgestellt wurde. Seit Monaten ist diese Tür aber zu. "Die Aufgaben wurden von der neuen Stabsstelle Integration übernommen. Dort sind alle Belange gebündelt, die mit der Integration von Geflüchteten zu tun haben", erklärt Monika Blank, Sprecherin der Stadt, auf Anfrage. Das war anders geplant. Sozialbürgermeister Andreas Köster erklärte vor einem Jahr, dass man dieses "konzentrierte Konzept" einer Netzwerkstelle in absehbarer Zeit ausweiten werde, "wenn wir mit einem Integrationsbeauftragten mit mehreren Mitarbeitern als einer bei mir direkt angedockten Stabsstelle diese Netzwerkaufgabe fortschreiben".

Von einer Schließung der offenen Netzwerkstelle war keine Rede.

Dabei war dieses Projekt finanziell bestens ausgestattet. Zusätzlich zur personellen Ausstattung verfügte die Netzwerkstelle über Mittel von rund 100 000 Euro jährlich. Mit diesem Geld sollten vor allem "gemeinwesenorientierte Mikroprojekte" finanziert werden, um Eigeninitiativen der Bürger zu unterstützen, das Engagement der Vereine und Helferkreise zu stärken und zu vernetzen. Heute würden diese Projektmittel von der Stabsstelle Integration verwaltet, erklärt Blank. "Helferkreise und Initiativen können daraus weiterhin Gelder für gemeinwesenorientierte Mikroprojekte beantragen." Außerdem werde das "Bündnis für Vielfalt" mit 15 000 Euro zusätzlich zu den 15 000 Euro vom Land unterstützt.

Und was wurde aus dem städtischen Gesamtkonzept für "Menschen in Not"? Auch das war ein Auftrag an die Netzwerkstelle. In der Mai-Sitzung des Kultur- und Sozialausschuss habe man den Sachstandsbericht zur Integration von Geflüchteten in Friedrichshafen abgegeben. Dies sei der erste Schritt zu einem solchen Gesamtkonzept. "Allerdings nicht für alle 'Menschen in Not', sondern für Flüchtlinge", so Blank.

„Leuchttürme der Bürgerbeteiligung“ ist ein vom "Staatsanzeiger" ausgelobter kommunaler Wettbewerb. 83 Vorzeigeprojekte in Sachen Bürgerbeteiligung und Flüchtlingshilfe aus ganz Baden-Württemberg nahmen bei dieser Runde daran teil; sie alle wurden in der Wochenzeitung vorgestellt – auch das Häfler Projekt. Es gibt 15 Preise im Gesamtwert von 20 000 Euro zu gewinnen. Noch bis 15. Juli können die Leser online ihre Favoriten küren. Danach wird eine Bürgerjury auf der Basis des Votums der Leser die endgültige Entscheidung treffen. Die Preisverleihung findet am 14. September im Rahmen eines Festakts im Neuen Schloss in Stuttgart statt. (kck)