Friedrichshafen Letzte Chance für Briefwähler zur OB-Wahl in Friedrichshafen

Die Stadtverwaltung teilt mit, dass für die Oberbürgermeisterwahl am 12. März die Antragsfrist für die Briefwahl endet.

Wer jetzt noch per Briefwahl wählen will, kann seine Unterlagen bis Freitag, 10. März, 18 Uhr, mit dem Antragsvordruck auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung per Post, per E-Mail an wahlen@friedrichshafen.de oder per Fax an 0 75 41/20 38 21 40 beantragen. Die Online-Beantragung unter www.friedrichshafen.de/wahlschein ist noch bis Donnerstag, 9. März, 12 Uhr, möglich. Später eingehende Anträge können nicht mehr berücksichtigt werden.

Da eine pünktliche Zustellung per Post in den letzten Tagen vor der Wahl nicht vollständig gewährleistet ist, können die Unterlagen auch im Bürgerservice im Rathaus abgeholt werden. Dies ist noch bis Freitag, 10. März, 18 Uhr, möglich. Wer möchte, kann direkt im Rathaus in einer Wahlkabine wählen und den Stimmzettel im verschlossenen Kuvert in die Wahlurne einwerfen. Geöffnet ist der Bürgerservice montags und dienstags von 8 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 16 Uhr, mittwochs von 8 bis 13 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr. Ausschließlich für Briefwähler ist der Bürgerservice am Freitag, 10. März, bis 18 Uhr geöffnet.

Wer nicht gleich im Wahlamt seine Stimme abgibt, muss darauf achten, dass sein Wahlbrief spätestens mit Schließung der Wahllokale am Wahlsonntag im Rathaus, Adenauerplatz 1, 88045 Friedrichshafen, vorliegt. Die Beförderung ist im Bereich der Deutschen Post kostenlos. Den Wahlbrief also rechtzeitig in den Briefkasten stecken.

Am Wahlsonntag haben die 41 Wahllokale von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Direkt im Anschluss beginnt die Auszählung. Sobald erste Ergebnisse aus den Wahllokalen vorliegen, werden diese öffentlich im großen Sitzungssaal des Rathauses präsentiert. Hierzu ist die Bevölkerung ab 18 Uhr eingeladen. Ein Link auf die Ergebnisse der Wahl im Internet ist außerdem ab 18 Uhr auf der Startseite von www.friedrichshafen.de zu finden.

Im ersten Wahlgang ist der Bewerber gewählt, der mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Wenn kein Bewerber im ersten Wahlgang mehr als die Hälfte der Stimmen erhält, gibt es eine Neuwahl am 26. März. Hier ist der Bewerber gewählt, der die meisten Stimmen erhalten hat. Die Position des Oberbürgermeisters wird für acht Jahre vergeben.

Fragen zur Oberbürgermeisterwahl in Friedrichshafen beantworten die Mitarbeiter des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt unter der Telefonnummer 0 75 41/2 03 21 80 oder per E-Mail anwahlen@friedrichshafen.de