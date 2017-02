Dagmar Leupold liest im Kiesel aus ihrem jüngsten Roman „Die Witwen“. Ausgerechnet eine Autopanne bringt im Buch vier Frauen dazu, die Regie über das eigene Leben zu übernehmen.

„Das halbe Leben haben wir nun schon an diesem Ort der schönen Verheißungen verbracht, aber wir haben kaum etwas erlebt, einfach immer nur gelebt. Lasst uns etwas erleben!“ Ausgestattet mit dieser ernüchternden Erkenntnis machen sich vier Witwen, die sich schon seit ihrer Berliner Grundschulzeit kennen, zusammen mit ihrem schrulligen Chauffeur auf die Reise, die Mosel hinauf zu ihrer Quelle, und halten sich dabei am Flusslauf fest, wie an einem Geländer. Dort in den Vogesen gibt der Fiat Ulysse den Geist auf, die Reise wird jäh unterbrochen und die Frauen beginnen, sich ihre Lebensgeschichten zu erzählen. Geschichten des Scheiterns, des Schmerzes und des Verlusts. Vergeblich sucht der Zuhörer im Kiesel das im Untertitel angekündigte, vordergründige Abenteuer, den Abenteuerroman. Doch Abenteuer, im Englischen „Adventure“ genannt, komme von Advent, erklärt Dagmar Leupold. Und das heiße Ankunft. Der Moment des Stillstands wird zum Moment der Regieübernahme, die Frauen geraten in Bewegung, die Panne wird zum katalytischen Moment. Und wer die Vergangenheit verstanden hat, der kann die Gegenwart gestalten.

Keine der vier Frauen ist Witwe im Wortsinn. „Nicht Männer waren ihnen abhanden gekommen“, schreibt die Autorin, „sondern die Zuversicht oder die Verwegenheit oder die Phantasie“. Nur Penelope wartet seit acht Jahren auf ihren Mann, den Winzer, für den sie aus Berlin fort in das Moselkaff Steinbronn, eingebettet zwischen zwei Moselarmen, Reben und einem Himmel, der das Grün reflektiert, gezogen war. Er kam von einer Asienreise nicht wieder. Sie allein war rechtmäßige Anwärterin auf zukünftige Witwenschaft. Die anderen zogen nach. Um der Freundschaft, der Nähe Willen. „In einem solchen, buchstäblich von allen Seiten umfassten Ort einsam zu sein, ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit und doch gelang es vier Frauen, nicht mehr jung aber längst nicht alt.“

Abenteuer seien vorwiegend männlich konnotiert, sagt Leupold. Doch in der Literatur fand sie auch sehr weibliche Lebensgeschichten, deren Heldinnen mit ihren Namen Pate für die Protagonistinnen dieses Romans standen. Denn Literatur sei auch immer ein bisschen die Fortschreibung von Literatur. „Das Wort Text, heißt Gewebe, man trennt ihn auf, man strickt ihn neu.“

Penelope, ehemalige Geschichtslehrerin, beschließt in der Nähe der Moselquelle zum Hartmannsweilerkopf zu fahren, einem der Gebirgs-Gefechtsfelder des Ersten Weltkriegs und Friedhof für 12 000 französische Soldaten. „Welkes Laub in den Ritzen, zwischen Beton und Türen. Darin zerbröselt die ebenso welken Reden und verwitterten Beschwörungen des Niewieder und Jamais Plus.“ – „Wo, rief Dodo, die Hände als Schalltrichter um den Mund gelegt, wo liegen die Witwen?“

Die Geschichte der Frauen entrollt sich auch auf der vertikalen Achse der euro-päischen Geschichte und verhindert, dass das Buch in die Breite geht, zum Wälzer wird. Kunstvoll, in hoch verdichteter Sprache, die von poetischen Bildern lebt, gelingt der Autorin auf 236 Seiten die Charakterisierung ihrer Protagonisten. Wenn Bendix, der Fahrer, in seinem Sudelheft die Füße der Frauen beschreibt, ziseliert er mit feinem Meißel nicht nur deren, sondern auch sein eigenes Wesen heraus. „Alle vier in Sandalen unterwegs. Kleine Stil- und Zehenkunde: Gothik – Laura, Romantik – Beatrice, Barock – Dodo, Klassik – Penelope.“ „Penelopes Füße sind die eines Engels. Mehr als ein halbes Jahrhundert, immerhin, hat sie nichts gezeichnet, verhärtet, abgenutzt. Ganz so, als wäre sie im Flug unbeschadet geblieben und luftliebkost jung.“

Das Ende bleibt offen. Offen für das Mitgestalten der Leser. Denn „alles künstlerische Schaffen speist sich aus den eigenen Erfahrungen. Wir sind ein Archiv auch ungeöffneter Dateien“.

Dagmar Leupold, 1955 in Niederlahnstein geboren, studierte Germanistik, Philosophie, Theaterwissenschaft und klassische Philologie in Marburg und Tübingen. Nach ihrer Arbeit als Deutschlehrerin an Privatschulen in Florenz promovierte sie 1993 in vergleichender Literaturwissenschaft in New York. Sie lebt heute als freie Schriftstellerin bei München.