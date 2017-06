Friedrichshafen Lernfabrik Fallenbrunnen macht fit für die Digitalisierung

Zielgruppe der Lernfabrik sind Studenten, Unternehmen und Schulen. 1,9 Millionen Euro gab es von der Zeppelin-Stiftung als Anschubfinanzierung.

In der Lernfabrik Fallenbrunnen dreht sich ein Fließband, das nur auf den ersten Blick unspektakulär wirkt. Seine Besonderheit ist, dass es hier nicht um die Herstellung eines bestimmten Produkts, sondern um die Optimierung von Prozessen geht. Angesiedelt am Technikcampus Friedrichshafen der DHBW Ravensburg hat die Lernfabrik im vergangenen Jahr mit aktuell drei Mitarbeitern ihre Arbeit aufgenommen. Durch die Zeppelin-Stiftung der Stadt Friedrichshafen wird sie zur Anschubfinanzierung mit 1,9 Millionen Euro gefördert. Langfristig soll sich die Lernfabrik selbst tragen.

Seit der Eröffnung wurden in der Lernfabrik bereits zehn Studienarbeiten von DHBW-Studenten verfasst. "Sie sind unsere erste Zielgruppe", sagt Kris Dalm, der die Lernfabrik seit dem 1. April leitet. "Hinzu kommt die Zusammenarbeit mit Unternehmen, möglichst aus der Region, sowie mit Schulen." Ein besonderer Fokus liege dabei auf Forschung und Wissensvermittlung im Umfeld der Industrie 4.0, wie die Verknüpfung der herkömmlichen industriellen Prozesse mit modernen Kommunikationstechnologien gerne genannt wird. Beispiele dafür sind die digitale Vernetzung oder die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine. "Ziel des gemeinnützigen Projekts ist, Studierende, aber auch Unternehmen optimal auf die Herausforderungen vorzubereiten, die die Digitalisierung der Industrie mit sich bringt", unterstreicht Kris Dalm. Motor sei, sowohl die Wirtschaft als auch die Bildung in der Region weiter voranzubringen. Die Lernfabrik sieht er als Plattform für die Umsetzung neuer Ideen im Produktionsumfeld.

Mit Automatisierung und Handarbeitsplätzen – Kris Dalm spricht in diesem Zusammenhang auch von einer Spielwiese – verfügt die Lernfabrik auf aktuell nur 30 Quadratmetern in einem Raum des Fachbereichs Maschinenbau über zwei Bereiche. "Wir hoffen sehr auf die Realisierung des Regionalen Innovations- und Technologietransferzentrums (RITZ)", sagt Kris Dalm. In dem Haus sei für die Lernfabrik eine Fläche von 400 Quadratmetern vorgesehen.

Im Bereich Automatisierung kombiniert die Lernfabrik unterschiedliche Unternehmen und ihre jeweiligen Forschungen. Vorteil für die Unternehmen sei dabei, dass sie sich unmittelbar in Forschung und Lehre mit einbringen können, erläutert Kris Dalm. Als Beispiel nennt er ein Kamerasystem, das die Farbe Blau besser messen soll. "Zu Themen wie diesen schreiben wir Studienarbeiten aus und die Studenten befassen sich mit den Prozessen." Dabei sei ein Anspruch der Lernfabrik, Forschung transparent und greifbar zu machen.

Bei den Handarbeitsplätzen geht es um die Zusammenarbeit von Mensch und Roboter und eine entsprechende Anbindung an die Logistik. "Das Besondere ist, dass wir hier auch bei geringen Stückzahlen sehr flexibel arbeiten", so der Leiter der Lernfabrik. Eine wichtige Rolle spiele dabei Augmented Reality (Erweiterte Realität). So könne beispielsweise computergestützte Wahrnehmung durch eine entsprechende Brille durch den Montageprozess führen.

Ein weiterer Schwerpunkt der Lernfabrik sind Seminare und Fortbildungen für Mitarbeiter von Unternehmen, die sich über die neuesten Entwicklungen der Produktionstechnik auf dem Laufenden halten wollen. Ebenfalls willkommen in der Lernfabrik sind Schüler. "An Übungstagen erfahren sie, was in der Produktion passiert oder was ein Ingenieur eigentlich macht", sagt Kris Dalm.