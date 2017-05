Friedrichshafen Leonie Schmidt Solistin bei Konzert des Jugendsinfonieorechesters.

Das Jugendsinfonieorchester der Musikschule Friedrichshafen probt für das große Konzert an Christi Himmelfahrt. Unter den Solisten ist Leonie Schmidt, die als Mitglied einer Streicherklasse der Albert-Merglen-Grundschule Bratsche spielen gelernt hat.

Sie kann sich noch genau daran erinnern, wie sie das Bratschenkonzert von Johann Christian Bach zum ersten Mal hörte. Leonie Schmidt war damals Grundschülerin, ihr Lehrer Andres Schreiber zeigte in der Streicherklasse, was die Bratsche so kann. „Da dachte ich, wow, das ist so ein tolles Stück, das will ich auch spielen können.“ Mit 16 Jahren ist sie soweit: Dunkel energisch leuchten die ersten Töne des Konzerts in den Raum, in dem sie mit dem Jugendsinfonieorchester der Musikschule probt. Mit Schwung und großem Ton entfaltet sich der Melodienbogen – es klingt, als freue sich ihre Bratsche mit ihr. Am kommenden Donnerstag wird sie mit dem Stück als Solistin auftreten. Noch ist sie nicht nervös. „Ich mache es ja nicht allein, sondern wir spielen zusammen.“

Leonie Schmidt ist seit dreieinhalb Jahren dabei und normalerweise Stimmführerin der Bratschen. Auch die anderen Solisten des anstehenden Konzerts kommen aus den eigenen Reihen: Paul Frey, Stimmführer der Celli, lässt sein Instrument Max Bruchs elegisches „Kol Nidrei“ singen, seine Pultnachbarin Tabea Kuhlmann verbindet Kraft und Eleganz im Cellokonzert von Georg Matthias Monn, und Trompeter Vinzenz Wolpold präsentiert ein Konzert von Johann Baptist Neruda voll tänzerischer Leichtigkeit. Alle Solisten sind Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“. Aber nur Leonie Schmidt hat als Schülerin einer Streicherklasse angefangen.

In der Albert-Merglen-Grundschule hätten sich einige Mitschüler für die Streicherklasse entschieden, erinnert sie sich. „Meine beste Freundin hat Geige gespielt, und da wollte ich das einfach mal ausprobieren.“ Da es schon Geigen im Ensemble gab, griff sie zur Bratsche. „Erst haben wir nach Gehör gespielt, nachher nach Noten. Das war für mich kein Problem, weil ich im Kindergarten schon Blockflöte gelernt habe.“ Das Musizieren in einer Gemeinschaft hat ihr gleich Spaß gemacht. „Ich war mit meinen Freundinnen zusammen, da war die Motivation schon da.“ Der soziale Faktor ist heute noch wichtig: Wenn das Jugendsinfonieorchester probt, muss Leiter Schreiber erst mal zur Ordnung rufen: „Es sieht immer so aus, als wenn ihr euch zehn Jahre nicht gesehen hättet. Das finde ich gut, aber wir sollten um Halb anfangen!“

Schreiber, der auch stellvertretender Leiter der Musikschule ist, sieht im zeitigen Zusammenspiel einen Vorteil der Streicherklassen: Von Anfang an müssen die Kinder sich in die Gruppe einfügen, aufeinander hören und auf Signale des Dirigenten achten. Dienstag und Donnerstag unterrichtet er die Klassen von heute: „Happy Blues?“, fragt er in die Runde. „Jaaa!“, rufen zehn Dritt- und Vierklässler. Jedes Kind hält den Bogen anders, sie streichen quer über das Instrument, auf den Griffbrettern markieren bunte Punkte die richtigen Stellen. Aber sie spielen voller Begeisterung – und ohne jede Scheu. „Waren wir gut?“, fragt eine Bassistin nach der „Zirkusmusik“ und strahlt – sie ist gerade halb so hoch wie ihr Instrument. Schreiber sorgt für regelmäßige Auftritte: Seine Streicher haben die Herberge für Obdachlose mit eingeweiht und geben Adventskonzerte im Gustav-Werner-Stift. „Da machen die Kleinen schon mit. Die streichen leere Saiten und die anderen 'Morgen kommt der Weihnachtsmann'“, sagt er.

Rektorin Silvia Fakner unterstützt ihre Streicher, wo sie kann. Sie schafft Platz in den Stundenplänen, hat die Instrumente angeschafft, die die Kinder hier ausleihen, und kommt immer wieder vorbei. „Wir wollen Kinder an Musik heranführen, die den Weg in die Musikschule sonst nicht finden würden“, sagt sie. „Musik ist ein Teil unserer Kultur, das gehört dazu.“ Außerdem lernten die Kinder dabei noch viel mehr: Ausdauer und Konzentration etwa.

Auch Leonie Schmidt ist in ihrer Familie die einzige, die Musik macht. Von ihren drei großen Brüdern hat einer den Klavierunterricht abgebrochen, die anderen haben nie angefangen. Sie spielen lieber Fußball. „Sie sagen immer, das ganze Musikalische habe ich abbekommen“, sagt sie. Sie ist nach der vierten Klasse an die Musikschule in den Einzelunterricht gewechselt. Heute übt sie eine dreiviertel Stunde am Tag – wenn Schule und Proben ihr dafür Zeit lassen und wenn sie nicht gerade liest oder zeichnet. „Wenn man mehr übt, macht es auch mehr Spaß“, sagt sie. Sie hört am liebsten Filmmusik. „Die von Hans Zimmer mag ich besonders, das Epische daran,“ sagt sie. Im nächsten Programm des Jugendsinfonieorchesters wird Schreiber auch das berücksichtigen – jetzt stehen neben den Soli Beethoven und Prokofiew an.

Angebot und Konzert

Seit 13 Jahren bietet die Musikschule mit der Alfred-Merglen-Grundschule Streicherklassen für die Stufen zwei bis vier an. Für das AG-Angebot bezahlen die Eltern 25 Euro im Monat, darin ist das Leihinstrument enthalten. Meist sind zwischen zehn und fünfzehn Schüler in einer Klasse. Sie werden von Andres Schreiber, Johannes Becher und FSJlerin Annika Kussberger betreut. Zweimal in der Woche treffen sich Anfänger und Fortgeschrittene je eine Schulstunde. Die Musikschule unterhält Kooperationen mit sieben Schulen in der Stadt, dazu gehören auch Bläserklassen oder eine musikalische Grundausbildung.

Das Konzert findet am Donnerstag, 25. Mai, um 17 Uhr im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen statt. Es spielt das Jugendsinfonieorchester der Musikschule Friedrichshafen unter der Leitung von Andres Schreiber.

Ludwig van Beethoven: Egmont-Ouvertüre

Sergei Prokofiew: Gavotte aus der Sinfonie Classique

Georg Matthias Monn: Cellokonzertg-Moll, 1. Satz, Tabea Kuhlmann

Johann Baptist Neruda: Konzert für Trompete Es-Dur, Vinzenz Wolpold

Johann Christian Bach: Konzert für Viola c-Moll, 1. Satz, Leonie Schmidt

Max Bruch: Kol Nidrei, Paul Frey

Klaviermusik und Kunstlied, Solisten: Elias Bayha, Sabeth Gersak, Verena Seyboldt, Vinzenz Wolpold