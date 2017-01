Friedrichshafen Legionellen-Befund im Franziskuszentrum

Bei Routineproben im Friedrichshafener Franziskuszentrum, eine Einrichtung der Stiftung Liebenau, sind erhöhte Legionellenwerte festgestellt worden. Die Bakterien wurden laut Stiftung durch thermische Behandlung beseitigt. Derzeit laufen Untersuchungen nach möglichen Ursachen. Heimbewohner sind laut Stiftung nicht zu Schaden gekommen. Laut Auskunft aus dem Landratsamt Bodenseekreis ist vorbildlich reagiert worden.

Im Franziskuszentrum ist Anfang Dezember bei einer Wasserüberprüfung ein erhöhter Legionellenwert festgestellt worden. "Durch umgehend eingeleitete Sofortmaßnahmen konnte das Problem behoben werden. Es sind keine Bewohner zu Schaden gekommen, eine neuerliche Untersuchung des Trinkwassers hat keine weitere Belastung ergeben", gibt Christoph Möhle Auskunft. Er ist Leiter der Abteilung Kommunikation und Marketing der Stiftung Liebenau. Das Franziskuszentrum ist eine Einrichtung der Stiftung.

Bei einer Wasserprobenentnahme am 21. November vergangenen Jahres wurde im Franziskuszentrum ein erhöhter Legionellenwert festgestellt. Wie Laut Möhle aus dem Prüfbericht vom 5. Dezember hervorgeht, wurden in einem einzelnen Bad/WC erhöhte Messwerte festgestellt. "Alle weiteren Entnahmestellen wiesen Normalwerte auf", berichtet Möhle. "Die Proben wurden routinemäßig durch einen Mitarbeiter der Stiftung Liebenau entnommen. Am 5. Dezember, als der Befund durch die Laboruntersuchungen bekannt wurde, wurde vorbildlich und umgehend das Gesundheitsamt darüber informiert", erklärt Nadine Larisch, Persönliche Referentin des Landrats. Sie bestätigt, dass es im genannten Fall keine Erkrankungen gegeben hat. Die Werte lagen laut Larisch über dem in der Trinkwasserverordnung festgelegten „Maßnahmewert“ von 100 KBE/100ml. KBE steht für "Kolonie bildende Einheiten".

Nach Erhalt des Prüfberichtes sei umgehend eine "thermische Desinfektion" der Wasserleitungen veranlasst worden. "Dabei werden die Leitungen mit zirka 70 Grad Celsius heißem Wasser gespült, was zum unmittelbaren Absterben der Bakterien führt", erklärt Möhle. Außerdem sei das Gesundheitsamt kontaktiert worden, es habe einen Ortstermin am 8. Dezember zur Besprechung der Situation und Abstimmung des Vorgehens gegeben. "Als sofortige Konsequenz des Vorfalls wurden sämtliche Duschfilter im betroffenen Gebäudekomplex ausgetauscht. Eine weitere kurzfristige Beprobung des Trinkwassers fand am 13. Dezember statt. Die Ergebnisse weisen keinen Befund auf", ergänzt Möhle.

Das Thema Legionellen werde in den Häusern der Stiftung Liebenau sehr ernst genommen. Das Wasser im Franziskuszentrum werde halbjährlich in einem Labor untersucht. "Die Temperaturen in den Wasserkesseln und im Leitungssystem erfüllen die gesetzlichen Vorgaben der Trinkwasserverordnung", sagt Möhle. Und: "Ebenfalls werden regelmäßige Spülungen durchgeführt, insbesondere auch in Bereichen und bei Armaturen, die nicht permanent im Einsatz sind." An der Ursachenforschung werde derzeit mit Hochdruck gearbeitet. Auch hier sei das Gesundheitsamt in alle Schritte eingebunden, weitere Gespräche finden in der kommenden Woche statt. ". Dabei wird festgelegt, ob gegebenenfalls weitere langfristige Maßnahmen erforderlich sind. Aufgrund der bereits durchgeführten Maßnahmen ist eine Gefährdung der Bewohner derzeit nicht zu befürchten", sagt Larisch. Wie sie ausführt, sind laut Trinkwasserverordnung Untersuchungen auf Legionellen mindestens einmal jährlich gesetzlich vorgeschrieben. "Die Stiftung Liebenau lässt diese Untersuchungen zwei Mal pro Jahr durchführen", erklärt Larisch.