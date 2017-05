Friedrichshafen Leben, einkaufen und feiern beim Hofener Frühlings-Aktionstag

Der zweite Hofener Frühlings-Aktionstag war ein voller Erfolg. Viele Mitmachaktionen und spannende Projekte sorgten für reichlich Abwechslung.

In diesem Häfler Stadtteil lässt es sich gut leben, aber auch gut einkaufen und feiern: Davon konnten sich die Besucher am Freitag bei der zweiten Auflage des Hofener Frühlings-Aktionstags überzeugen. Bei Mitmachaktionen und einer Gewinnspiel-Rallye war für reichlich Abwechslung gesorgt. Abwechslung hatten ebenfalls die Schüler der Realschule St. Elisabeth und der Merianschule, die mit spannenden Projekten zum Gelingen des Aktionstags beitrugen.

"Klasse Fest", waren sich zum Beispiel die St.-Elisabeth-Schülerinnen Tiffany, Sabrina, Leonie, Matilda, Savanna, Louisa und Pia einig, die selbst gebackenen Kuchen verkauften, um damit die nächste Klassenfahrt zu finanzieren. Dass gleichzeitig der 12. Geburtstag von Tiffany gefeiert werden konnte – umso besser. "Kuchen zu verkaufen und mit Leuten zu reden, gefällt mir heute auch besser als der reguläre Unterricht", sagte das Geburtstagskind. Einen ganz praktischen "Mathe-Ausflug" machten die Fünftklässlerinnen mit ihrer Lehrerin Julia Huchler. Wer die entsprechende Aufgabe richtig löste, durfte schon mal los und sich einen Kuchen kaufen. Logisch, dass Mathe noch nie so viel Spaß gemacht hat.

Einfach mal "reingestolpert" waren die ZU-Studenten Jakob, Ricarda und Lisa ins Fachgeschäft "Gut schreiben, schenken, lesen" – und haben sich gleich an einen Selbsttest für Kaligraphie herangewagt. "Tolle Idee. Echt kreativ", sagte der 24-jährige Jakob, der die Gelegenheit nutzte, eine sehr individuelle Muttertagskarte zu gestalten. "Dieser Aktionstag ist wirklich eine runde Sache. Da ist für jeden was dabei. Schön ist, dass in diesem Jahr auch der Kindergarten und die benachbarten Schulen mit im Boot sind", befand Geschäftsinhaber Rüdiger Bauer.

"Wir wollten uns in Hofen mal umschauen und speziell danach sehen, was es Neues auf dem Fahrradmarkt gibt", berichteten Veronika und Bernhard Seckinger gut gelaunt. Sie hatten auf einer Bierbank Platz genommen und ließen sich im Sonnenschein eine Grillwurst schmecken – und ließen auf sich zukommen, was der Hofener Frühlings-Aktionstag noch bringen sollte.