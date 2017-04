Die Schriftstellerin stellt im Kiesel ihren Roman "Die Posie der Hörigkeit" vor. Im Zentrum steht das Leben von Mopsa Sternheim, der Tochter Carl Sternheims, und ihrer Liebe zum Dichter Gottfried Benn.

„Die Poesie der Hörigkeit“ heißt das jüngste Buch von Lea Singer. Als Romancière schreibt die Münchner Autorin unter diesem Pseudonym, als Biografin und Sachbuchautorin ist sie unter ihrem Namen Eva Gesine Baur ebenso bekannt und erfolgreich. Studien und Promotion in Kunstgeschichte, Musik und Literaturwissenschaft sowie eine Ausbildung als Köchin werden aufgezählt, wenn ihr Werdegang geschildert wird; sorgfältige Recherche und präzise Kenntnisse ihrer literarischen Gegenstände werden gepriesen, die eloquente Verwebung historischer Fakten und schriftstellerischer Fantasie werden gelobt. All dies kann in ihren Büchern gefunden werden, gekrönt wird es jedoch von ihrem persönlichen Auftritt, einer Komposition aus zurückhaltender Selbstinszenierung, die den Blick auf eine Silhouette weiblicher Eleganz im kleinen Schwarzen lenkt.

Nachher, beim Sprechen über ihr Buch und beim Vorlesen ausgewählter Passagen, wird auch ihre Stimme, ruhig und unaufdringlich, einen weiteren Akzent setzen. Auch Franz Hoben vom Kulturbüro Friedrichshafen, der Lea Singer persönlich kennt, wird von ihr einbezogen, indem sie ihn kurzerhand zum Moderator ernennt, eine Rolle, die etwas über die von ihm gewohnte Einführungs- und Schluss-Fragerunde hinausgeht, die aber zu einer angenehmen Auflockerung der Struktur beiträgt und den Raum zu einem tieferen Einblick in die Geschichte öffnet.

Diese handelt von der jahrzehntelangen obsessiven Zuneigung Mopsa Sternheims zu Gottfried Benn, der gleichzeitig eine enge Beziehung zu Thea Sternheim unterhält, Mopsas Mutter. Außerdem behandelt er als Arzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten den Vater Carl Sternheim. Was klingen mag wie der Auftakt zur Enthüllung schlüpfriger Details aus dem Leben berühmter Menschen, die für ihre Extravaganz und ihre künstlerischen Werke bekannt sind, nimmt jedoch keine voyeuristische, sondern eine erzählende Perspektive ein.

Elisabeth Dorothea, genannt Mopsa, wurde 1905 als uneheliches Kind der reichen, verheirateten Thea Löwenstein geboren. Wenige Jahre später ließ die Mutter sich scheiden und heiratete Mopsas biologischen Vater, den jüdischen Schriftsteller und Theaterautor Carl Sternheim. Auf Druck Löwensteins musste Mopsa mit der Halbschwester bei ihm bleiben. So war schon Mopsas Kindheit von der Sehnsucht nach der fernen Mutter geprägt, in deren neuer Familie sie erst mit zwölf Jahren leben durfte. 1917 wohnten Thea, Carl, Mopsa und ihr jüngerer Bruder Klaus in Brüssel. Der Lyriker Gottfried Benn war mehrfach Gast im Haus, er arbeitete als Militärarzt für die deutsche Truppe. Sein Fachgebiet waren Haut- und Geschlechtskrankheiten, die Behandlung von Soldaten und Prostituierten sein Tagesgeschäft. Der sexuell übergriffige, auch die Tochter missbrauchende Carl Sternheim zählte sowohl zu seinen Syphillis-Patienten als auch zu seinen Lesern. Thea Sternheim verfiel Benns Lyrik ebenso wie die junge Mopsa, welche von der ersten Begegnung an alles daran setzte, ihn als Mann für sich einzunehmen. Dass es in dieser Hinsicht lediglich zu einer unerquicklichen Affäre kam, spornte die leidenschaftliche Sehnsucht an.

Lea Singer ließ eine Originalaufnahme mit vier Gedichten Benns einspielen, die das Gehör auf die Attraktivität seines schlichten, unbetonten Vortrags grausamster Sachlichkeit lenkte. In drei ausgewählten Roman-Textstellen zog die Autorin das Kiesel-Publikum in den Bann ihrer eigenen Sprache, mit Sogwirkung in einen Strudel oder wie eine Lawine, die über einen hereinbricht, faszinierend und bedrückend zugleich. „Die Poesie besitzt Qualitäten, die hörig machen können“, sagt die kluge Lea Singer. Ein Satz, der auch auf den neuen Roman zutrifft und über die Obsession hinaus Aspekte einer Frau zeigt, die Freundin von Erika und Klaus Mann und Annemarie Schwarzenbach war, die als Widerstandskämpferin und Internierte in Ravensbrück überlebte, die wiederholt Kämpfe gegen ihre Suchtkrankheit ausfocht und schließlich im Alter von 49 an Krebs starb. Ein Fall aus hoher Höhe, ein tragisches Leben – oder wie Lea Singer einleitend bemerkte: „Ich grabe gerne alte Knochen aus, erst wenn’s riecht, wird’s interessant.“