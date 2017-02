Friedrichshafen-Kluftern Laut, schnell und fetzig: Die Lumpenkapelle Kluftern ist ein eingeschworener Haufen

Ihnen geht es nicht nur um Krach und Lautstärke: Die rund 35 Musiker der Lumpenkapelle Kluftern wollen sich während der Fasnet musikalisch gut präsentieren.

Ob mit dem Zug nach Ulm oder den eigenen kleinen VW-Bussen auf Narrensprünge und Fasnetsbälle in der Umgebung – die Musiker der Lumpenkapelle (LK) Kluftern kommen stets gut an. Allerdings sind die Lumpenmusiker besonders gut zu erkennen, wenn sie mit ihren orangenen Bussen unterwegs sind. Und: Die verrückte, bunte Inneneinrichtung mit zahlreichen Lichterketten kann ihnen so schnell niemand nachmachen. "Am meisten freue ich mich jedes Jahr auf die Fahrt mit unserem Bus", sagt Alexander Keller. Insgesamt drei Busse besitzt die LK Kluftern. "In unserem Bus haben wir einen, der immer fährt. Der trinkt nichts", erzählt also Keller und lacht. Der 26-Jährige bereichert die Lumpenkapelle seit 2005 mit seinen Künsten am Schlagzeug.

Grundlegendes bleibt jede Fasnet gleich, seitdem die LK Kluftern 1991 ins Leben gerufen wurde. Seit einigen Jahren aber überlegt sich die Gruppe ein jährlich wechselndes Motto für ihre Auftritte auf Bällen. "Dieses Jahr sind wir Jet-Piloten", sagt der Schlagzeuger. Ihr Kostüm besteht aus olivenfarbenen Einteilern. Darunter tragen die Spieler schwarze T-Shirts mit dem Aufdruck der LK. Auf Umzügen sehen die circa 35 Männer und Frauen alles andere als einheitlich aus. Jeder hat sein individuelles Lumpenkostüm – der eine eher bunt, der andere etwas schlichter. Die Stimmung innerhalb der Gruppe ist – auch für Außenstehende schnell erkannt – total freundschaftlich. "Wir sind ein sehr eingeschworener Haufen", sagt Keller schmunzelnd.

Der 26-Jährige beschreibt die Musik der Kapelle als "schöne Party-Fasnet-Musik mit einem Anspruch, sich musikalisch gut zu präsentieren." Nicht nur Krach und Lautstärke sind demnach Devise, sondern auch instrumentaler Anspruch. Damit das gelingt fangen die wöchentlichen Proben bereits im Oktober an.

"Unsere Lumpenkapelle basiert auf dem Wecken von etwa 15 Musikern am Schmotzigen Donnerstag in Kluftern", blickt Keller auf die Anfänge der LK zurück. In den ersten Jahren nach der Gründung beschränkte sich die musikalische Tätigkeit der Gruppe auf die Teilnahme an Umzügen. Mit steigender Mitgliederzahl seien immer mehr Auftritte auf Bällen hinzugekommen. Insgesamt spielt die LK-Kluftern dieses Jahr bei etwa 30 Veranstaltungen auf.