Das Lasertag-Team Friedrichshafen hat jetzt sein eigenes Escape-Format eröffnet. In einer gruseligen Jagdhütte erleben die Spieler Rätselspaß und Nervenkitzel in einem. Weitere Räume sind bereits im Bau. Die Grundidee besteht darin, dass eine Gruppe die Aufgabe hat, aus einem Raum innerhalb einer bestimmten Zeit zu entkommen, indem es Rätsel löst.

Die Dielen knarzen, im Ofen lodert ein Feuer: Die Macher dieser Hüttenatmosphäre sind Alexander Fischer und Martin Kosch mit dem Team von Call of Fun – Lasertag Friedrichshafen. Doch nichts Romantisches steckt hinter dieser Szenerie: Fischer und Kosch zeigen den ersten Raum ihrer neuen Anlage Call of Quest – Escape Room Friedrichshafen. Seit Kurzem ist die gruselige Hütte mit Vorgarten für die Spieler geöffnet. Sie haben die Aufgabe, so schnell wie möglich wieder hier rauszukommen. Eine Stunde haben sie Zeit, um Rätsel rund um die Jagdhütte der Familie Carter zu lösen. Supernatural heißt das Spielarrangement.

In der Hütte ist dabei nichts offensichtlich. "Quest-Raum bedeutet, alles zu bewegen. Es kann überall etwas sein", sagt Martin Kosch. Durch das Lösen der Rätsel soll der Fluch der Familie Carter gebrochen werden. Vier bis acht Personen können gemeinsam spielen. "Jeder ist die Stunde über beschäftigt", sagt Alexander Fischer. Die Rätsel sind parallel zueinander aufgebaut und führen nicht etwa linear zu einer Lösung. Ausgetüftelt wurden sie in Zusammenarbeit mit dem kompletten Team. "Einzelne Rätsel sind für jeden leicht. Aber wir haben versucht, sie sinnvoll mit der Geschichte zu verbinden", erklärt Fischer. Und wie geht die Geschichte in der alten Jagdhütte denn aus? Das verraten die beiden Geschäftsführer Fischer und Kosch nicht. Zu viel wurde an den Details getüftelt, um jetzt etwas preiszugeben. Obwohl die Hütte im Inneren der Halle aufgebaut ist, bekommen die Besucher eine Wolke zu sehen, die ihre Farbe wechselt. Alle Wände sind dem Thema entsprechend gestaltet.

In der Hütte gibt es dann verschiedene Licht- und Geräuscheffekte, die teils mit den Rätseln zusammenhängen und den Nervenkitzel erhöhen. Altes trifft auf moderne Technik. "Das nennt sich Steampunk", erklärt Fischer. Elektriker Philipp Woyde hat viele Kleinigkeiten umgesetzt, die ein Ganzes ergeben. Ein weiterer Raum namens 50 Shades of Quest werde in voraussichtlich zwei Wochen eröffnet, berichtet Martin Kosch. In Anlehnung an den Roman 50 Shades of Grey fertigen Fischer und Kosch im Moment die Einrichtung in der hauseigenen Werkstatt. Rot und schwarz sind die Farben von 50 Shades of Quest. 110 Quadratmeter für eine weitere Themenlandschaft stehen schon zur Verfügung. Die müsse nur noch gebaut werden, verrät Fischer.

Bereits seit 2015 gibt es in Friedrichshafen-Ailingen das "Escape in Time", betrieben von Nico Brugger und Christian Mosmann in den Räumen der ehemaligen Kegelbahn des Alten Rathauses. Hier gilt es, innerhalb von 60 Minuten aus einem von drei Räumen zu entkommen. Zur Auswahl stehen "Kegelbahn des Grauens", "Verrückt und zugenäht" und "Mafia Job".

Öffnungszeiten

Call of Quest – Escape Room Friedrichshafen istAm Flugplatz 76/3 zu finden. Bislang ist die Hütten-Landschaft Supernatural für die Spieler geöffnet. Die Öffnungszeiten sind freitags von 16 bis 24 Uhr, samstags von 10 bis 24 Uhr und sonntags von 10 bis 22 Uhr. An allen anderen Tagen ist eine Öffnung derzeit nur auf Anfrage möglich. Anfragen telefonisch über die 0 75 41/39 886 80. Kinder können ab zwölf Jahren mit ihren Eltern kommen, ab 14 Jahren auch allein. Der Eintritt kostet für eine Gruppe von fünf Personen 120 Euro. Für größere Gruppen wird es gestaffelt günstiger. Die Spielabläufe lassen sich auf die Gruppengröße anpassen und der Schwierigkeitsgrad lässt sich verändern.