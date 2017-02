Niedrige Zinsen, teure Mieten: Immer mehr Häfler träumen den Traum vom Eigenheim. Standen 2014 noch 354 Interessenten auf der Warteliste für einen städtischen Bauplatz, sind es heute rund 800. "Das Missverhältnis von Angebot und Nachfrage wird immer größer", sagte Baubürgermeister Stefan Köhler im November bei der Vorstellung des Aktionsprogramms Wohnen, mit dem die Verwaltung der Wohnungsnot entgegnen will. Der SÜDKURIER zeigt, warum wenig Bauland zur Verfügung steht, wo Neues entwickelt werden soll und wer bei der Vergabe bevorzugt wird.

Kauf von Bauland: Rund 80 Prozent der potenziellen 78,88 Hektar Bauflächen (siehe Grafik) sind in Privatbesitz. Ziel der Stadt ist es, an diese Flächen zu kommen. "Nur wenn wir Eigentümer sind, können wir auch unsere Vergabekriterien umsetzen und dämpfend auf die Grundstückspreise einwirken", erklärte Simon Büchler, Leiter Liegenschaftsamts im November. Doch die Verhandlungen laufen schleppend. "Viele Landwirte wollen nicht verkaufen, sondern sehen ihre Grundstücke als Sparstrümpfe", erläuterte Köhler. Darum will er einzelne Flächen bei der Fortschreibung des Flächennutzungsplans 2018 austauschen. "Dann werden wir andere Gebiete zu Potentialflächen entwickeln", sagte er. Doch die Stadt hat auch große Fläche in Eigenbesitz, die zumindest kurzfristig – unter anderem aus politischen Gründen – nicht verfügbar sind. Beispiele sind Oberhof III (7,5 Hektar, Potenzial für 326 Einheiten), Jettenhausen West/Langes Feld (5,5 Hektar; 239 Einheiten) und Fallenbrunnen Nordost (1,3 Hektar; 130 Einheiten).

Kurz- und mittelfristige Baugebiete: Die Entwicklung der Neubaugebiete in Ittenhausen, Kluftern und Ettenkirch geht nur schleppend voran. Nach drei Jahren Vorlaufzeit beschloss der Gemeinderat im Dezember das Neubaugebiet Pfatthaagäcker II in Ettenkirch-Waltenweiler. 29 Bauplätze sollen dort auf zweieinhalb Hektar Fläche entstehen, die Erschließung startet im Frühjahr. Danach startet die Ausschreibung der Bauplätze. In Kluftern verzögert sich das geplante Baugebiet Lachenäcker-Erweiterung Ost, da es laut Ortsvorsteher Michael Nachbaur Probleme bei der Umsetzung der Oberflächenwasserbeseitigung und der Herstellung von Retentionsflächen gebe. Man könne daher erst 2018 mit einer Erschließung rechnen. In Ittenhausen-Nord sollen auf 1,6 Hektar rund 73 Ein- und Zweifamilienhäuser entstehen. Für diese Baugebiete kann man sich noch nicht bewerben.

Vergabe: Die Kriterien zur Vergabe von städtischen Bauplätzen wurden im Mai 2016 vom Gemeinderat neu festgelegt. Im Internet gibt es ein Formular, mit dem man die Punkte berechnen kann. Ein Beispiel: Familie Maier, Ehepaar, drei Kinder (Paar zehn Punkte, pro Kind 20 Punkte) will ein Grundstück in Ailingen kaufen. Die Familie lebt seit sechs Jahren in Friedrichshafen-Ailingen (40 Punkte für Einwohnerschaft, 20 Punkte dafür, dass sie im Teilort lebt) und arbeitet hier (30 Punkte). Ihr Einkommen (mit Kindergeld) beträgt 60 000 Euro (20 Punkte, Einkommensgrenze wird unterschritten). Die Familie hat 170 von möglichen 235 Punkten erreicht. Berücksichtigt werden außerdem Schwerbehinderung (40 Punkte), die Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr (5 Punkte) und enge Wohnverhältnisse (20 Punkte).