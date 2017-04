Friedrichshafen Lange Nacht der Technik an vier Standorten

An vier Standorten in Friedrichshafen öffnen Hochschulen und Betriebe am 12. Mai bis spätabends ihre Türen. Bei der Langen Nacht der Technik und Innovationen zeigen sie Technik zum Anfassen und Mitmachen. Ein Shuttlebus verbindet im Viertelstundentakt alle vier Standorte kostenlos miteinander.

Friedrichshafen – Die heißeste Schweiß-Show der Welt, Autofahren ohne Lenkrad, ein wasserhydraulischer Bagger – das sind nur drei Höhepunkte, die am Freitag, 12. Mai, in Friedrichshafen bestaunt und ausprobiert werden können. Die Lange Nacht der Technik und Innovation bietet Naturwissenschaft und Technik, für Kinder, Berufsanfänger und Studenten ebenso wie für alle Neugierigen. 19 Partner aus Bildung und Wirtschaft präsentieren technische Neuerungen, informieren über Berufe und laden zum Experimentieren ein. Ihr Ziel ist es, am MINT-Bereich Interesse zu wecken. Wo Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) gefragt sind, herrscht in Deutschland Fachkräftemangel. Simone Laudon von der BBQ Berufliche Bildung sagt: „In der Metall- und Elektroindustrie fehlten vergangenes Jahr 212 000 Fachkräfte im MINT-Bereich.“ Laudon koordiniert die lange Nacht und rechnet mit bis zu 5000 Besuchern.

Elisabeth Ligendza von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) erklärt: „Wir öffnen unsere Labore, die Studenten stellen ihre Projekte vor.“ Besucher können in Flugsimulatoren Cessna oder Hubschrauber fliegen, Emma-Autos Probe fahren und sich ansehen, wie Industrieroboter arbeiten oder was es mit dem autonom fahrenden Modellfahrzeug Autonymous auf sich hat. Studenten stellen Projekte für intelligente Energieversorgung vor und zeigen, wie der „fliegende Flügel“ Realität wird. Das Zeppelin-Museum lädt ein, ein eigenes Luftschiff aus innovativen Materialien zu bauen und es zu testen. Neu dabei sind Continental Trend Antenna und die Ravensburger EBZ-Gruppe mit Mitmach-Aktionen.

Motoren live erleben kann man bei Rolls Royce Power Systems und MTU, sowohl im Training-Center als auch im Competence-Center Turbolader. Nicola Vierie sagt: „In der Lernwerkstatt Metall und Elektro wollen wir vor allem das Interesse junger Besucher wecken. Sie können mit unseren Auszubildenden ins Gespräch kommen und selbst etwas ausprobieren.“

Anlagenbau 4.0 lässt sich bei Zeppelin Systems bestaunen und wer bei der Unternehmensrallye mitmacht, kann einen Flug im Zeppelin NT gewinnen.

ZF bietet im neuen Forum Führungen, Ausstellung und Aktionen. Pressesprecher Jochen Meyer wirbt: „Wir öffnen ausnahmsweise auch den Bereich Technical Training, der sonst für die Öffentlichkeit verschlossen bleibt.“ Dort können die Besucher Neuheiten im Bereich des autonomen Fahrens kennenlernen und den ZF Innovation Tractor besichtigen.

Lange Nacht der Technik

Die Lange Nacht der Technik und Innovation findet am Freitag, 12. Mai, von 17 bis 23 Uhr an vier Standorten statt.

DHBW Fallenbrunnen Süd:

DHBW: Informationen zum Studium, Flugsimulatoren, Probefahrten mit E-Mobilen, Pedelec-Parcours, CAD-CAM-CNC, Autonymous, EMV-Labor, „Flying Wings“, Rennsporttechnik, „Smart Campus“, Bagger NT, mit IWT und Smart Robotics „Lernen 4.0“.

Auf dem Campus: IFM, Südwestmetall, Continental, Conti Temic, OTC Daihen, EBZ, Airbus, Schüler-Forschungsprogramm Potzblitz, Dornier- und Zeppelin-Museum.

Zeppelin GMBH, Graf-Zeppelin-Platz: Anlagenbau 4.0, interaktive Unternehmensrallye.

Anlagenbau 4.0, interaktive Unternehmensrallye. Rolls-Royce Power Systems, Maybachplatz: Training-Center (Leutholzstr. 15): Informationen zu Motoren und Berufseinstieg, Führungen im Competence-Center Turbolader, Ausbildungwerkstatt.

Training-Center (Leutholzstr. 15): Informationen zu Motoren und Berufseinstieg, Führungen im Competence-Center Turbolader, Ausbildungwerkstatt. ZF-Forum, Löwentaler Straße 20: Unternehmensausstellung, Informationen über Berufsausbildung, ZF Technical Training, Experimente in der Wissenswerkstatt, Projekte aus dem Schülerforschungszentrum. Außengelände: Discovery-Industry-Truck, Expeditionstruck der IdeenExpo.

Ein Shuttlebus fährt im Viertelstundentakt gratis die Haltestellen an. Er hält auch am Stadtbahnhof. Es gibt an allen Standorten Speisen und Getränke. Informationen im Internet: www.friedrichshafen.de/bildung-erziehung/lange-nacht-der-technik/