Friedrichshafen Lange Nacht der Technik am Freitag mit viel Programm

Die Lange Nacht der Technik und Innovation geht am Freitag, 12. Mai, in Friedrichshafen in ihre fünfte Auflage.

Die Lange Nacht der Technik und Innovation in Friedrichshafen bietet am Freitag, 12. Mai, von 17 bis 23 Uhr wieder jede Menge spannende Einblicke. Mit dabei ist auch wieder der Technikcampus Friedrichshafen der Dualen Hochschule im Fallenbrunnen, wie es in einer Mitteilung der Dualen Hochschule (DHBW) heißt. An der DHBW im Fallenbrunnen öffnet die Hochschule ihre Labore für die Besucher. Sie können mit dem Hubschraubersimulator fliegen, sich über autonomes Fahren und die Energieversorgung der Zukunft informieren, die Rennwagen vom Global Formula Racing-Team bestaunen, Elektroauto und -fahrrad fahren, Störversuche im EMV-Labor erleben, mit einem Wasserhydraulikbagger aktiv werden, die Experimentalplattform „Flying Wing“ und Lernen 4.0 in der Lernfabrik erleben und vieles mehr.

Zusätzlich sind am DHBW-Campus Friedrichshafen weitere Partner vor Ort. Sie alle geben Einblicke in die Technik, bei vielen kann getüftelt, gewerkelt und gebastelt werden. Ganz sicher erleben die Besucher dort Technik pur. Mit dabei am DHBW-Campus sind Airbus Defence and Space, Continental, EBZ, ifm, Smart Robotics, Südwestmetall sowie das Dornier und das Zeppelin Museum. OTC DAIHEN präsentiert seinen Showtruck und verspricht die heißeste Schweißshow des Jahres. Ebenso mit dabei sind die aktuellen Projekte des Schüler-Forscher-Programms „Potzblitz“.

Einblicke auch im ZF-Forum

Bei der fünften Langen Nacht der Technik und Innovation öffnet auch die ZF Friedrichshafen AG ihre Pforten, wie der Automobilzulieferer mitteilt. Im ZF-Forum in der Löwentaler Straße bietet der Technologiekonzern den Besuchern Einblicke in das Unternehmen. Der Fokus liegt dabei auf den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. ZF sowie die Wissenswerkstatt und das Schülerforschungszentrum bieten den Besuchern ein umfassendes Programm und die Gelegenheit, Fragen zu stellen, aber auch selbst zu tüfteln. Mitarbeiter des Personalmarketings geben Auskunft über die Berufsausbildung, das duale Studium und weitere Einstiegsmöglichkeiten bei ZF. Die Möglichkeit, technische Neuheiten im Bereich des autonomen Fahrens kennenzulernen, erhalten die Besucher im ZF Technical Training. Auf dem Außengelände des ZF-Forums warten zwei Trucks auf die Besucher. Der „Discover-Industry“-Truck bietet eine Entdeckungsreise in den industriellen Produktionsprozess.

Für die Besucher steht ein kostenloser Shuttlebus für die Tour zu allen teilnehmenden Firmen und Einrichtungen zur Verfügung. Neben der DHBW werden auch das ZF-Forum, MTU und die Zeppelin GmbH angefahren, ebenso der Stadtbahnhof. Die Linie 21, die die Strecke vom ZF-Forum über den Stadtbahnhof bis zum Fallenbrunnen bedient, fährt nach Angaben des Stadtverkehrs im Viertelstundentakt. Der Pendelverkehr startet am Stadtbahnhof um 16.40 Uhr Richtung Fallenbrunnen und um 16.45 Uhr Richtung ZF-Forum. Die letzten Fahrten finden um 23.25 Uhr bzw. 23.30 Uhr statt. Pendelverkehr und Veranstaltungen sind kostenlos.