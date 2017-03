Friedrichshafen "Lange Nacht der Musik" setzt auf spannende Newcomer

Das von Studierenden der ZU veranstaltete Festival findet am Sonntag, 30. April im Kulturhaus Caserne statt. Ab Montag gibt es Karten.

Die achte Auflage der „Langen Nacht der Musik“ im Kulturhaus Caserne findet am Sonntag, 30. April, im Fallenbrunnen in Friedrichshafen statt. Organisiert wird sie von Studierenden der Zeppelin-Universität. Die Lange Nacht der Musik 2017 bietet die Möglichkeit, Neues, Unbekanntes und Vielfältiges zu erleben – dies spiegelt sich vor allem im breiten Spektrum des Musikangebotes wider. Mit ausgewählten Programmpunkten aus den Genres Klassik, Jazz, Indie, Akustik-Folk, Funk, Singer-Songwriter, Rock und Hip-Hop sowie elektronischer Musik erwartet die Besucher ein bunter und facettenreicher Musik-Mix. Ganz neu in diesem Jahr ist die Kombination aus Musik und Tanz: Modern Dance trifft auf Klassik.

Ziel der Veranstaltung ist es unter anderem, gerade junge Künstler zu fördern und diesen eine Bühne zu bieten. Neben vielen Bands und Künstlern aus Friedrichshafen und der Region Bodensee werden auch deutschlandweit Künstler und Bands anreisen. Darunter finden sich Namen wie der Münchner Hip-Hopper „Roger Rekless“ und das Pop-, Folk-, Reggae-Funk-Trio „Free-Men-Life“.

Außerdem mit dabei: das Zeppelin-Ensemble der Musikschule Friedrichshafen sowie der Kölner DJ „Lo-Will“, ein Student der Zeppelin Universität. Gemeinsam mit zwei weiteren DJ’s leiten sie ab Mitternacht über in die Partynacht zum Tanz in den Mai.

Neben den Darbietungen auf den drei Bühnen im Inneren der Gebäude bietet das Konzept der Langen Nacht im Jahr 2017 im Innenhof des Kulturhauses Caserne die Möglichkeit, musikalische Darbietungen auf einer besonderen Bühne, dem „Klimpernden Glashaus“, im Freien zu entdecken. Hier finden besonders Singer-Songwriter und akustische Klänge ihren Platz und laden zum Verweilen am Lagerfeuer ein.



„Early-Bird“-Tickets zum Preis von 8 Euro sind bereits ab dem 3. April im Rathauscafé, der „Amicus“ Food Bar, „Gessler1862“ sowie am Check-In der Zeppelin Universität am Fallenbrunnen erhältlich. Der reguläre Vorverkauf beginnt am 17. April mit einem Ticketpreis von 10 Euro.