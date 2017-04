Der Konzert-Trubel am Sonntag, 30. April im Kulturhaus Caserne platzt aus den Nähten. Für wenig Geld gibt's erstklassige junge Bands vieler Stilrichtungen. Auch die Klassik kommt nicht zu kurz und sogar moderner Tanz wird aufgefahren.

Wenn die Lange Nacht der Musik weiter so gedeiht wie bei ihrer nunmehr achten Auflage, dann wird der 24-Stunden-Tag anbauen müssen – weil die Zeit einfach zu knapp wird, um eine solche Vielzahl von Künstlern unterzubringen. Schon um 16.30 Uhr beginnt diese 8. Lange Nacht der Musik im Kulturhaus Caserne am Sonntag, 30. April, und bespielt werden bis zu vier Bühnen gleichzeitig: der Casino Kulturraum, der an diesem Abend als „Stadtwerk am See-Bühne“ firmiert, die Gaststätte Amicus, der Produktionsraum im 1. Stock und das Klimpernde Glashaus des Kulturvereins Blaue Blume. Das Theater Atrium bleibt wegen Umbauarbeiten diesmal geschlossen.

Am funktionierenden Konzept halten auch die diesjährigen studentischen Organisatoren der ZU fest: Livemusik von Pop über Elektro bis zu Klassik und Hip-Hop, mit Bands und Ensembles aus Friedrichshafen und der Region sowie Musikern, die weite Wege auf sich nehmen. Bei den aktiven Musikern übt die ZU den Schulterschluss mit der im Fallenbrunnen benachbarten DHBW. Beide sind mit Bands aus den eigenen Reihen vertreten.

Klassik & Chor vor 20 Uhr

Der Klassik gehören die Stunden vor 20 Uhr im Produktionsraum: Das „seeWind Quartett“ führt mit Bläserwerken durch die Epochen, von Beethoven bis hin zu Ferenc Farcas, der vor erst 17 Jahren starb. Das bestens bekannte Zeppelin-Ensemble präsentiert Sonaten, Walzer, Polkas, Jazz und Oldies – ein weit gestreutes Repertoire, das vielseitig zu unterhalten weiß, und schließlich singt der Chor Seaside Singers der ZU Popsongs von Billy Joel bis Freddie Mercury. Der Verein Terpsichore aus Bregenz wartet um 16.30 und 19.15 Uhr mit Modern Dance-Choreographien auf, die am Klavier von Elias Sedlmayr begleitet werden.

Im Ganzen 30 Programmpunkte

Die 30 verschiedenen Programmpunkte können wir hier nur auszugsweise vorstellen. Etwa den leicht verträumten psychedelischen Pop der Stuttgarter Band Jamhed: Wilder Space-Rock trifft auf Schrammelgitarren und die Leichtigkeit von Belle & Sebastian. Das Trio Free Men Life macht dagegen lockeren Akustikpop, der ideal ins Klimpernde Glashaus passt – optimistisch, melodiesicher, von Frühlingsgefühlen durchflutet – einfach zum Verlieben. Das Duo Camilla Glück aus Österreich braucht nur eine Gitarre für seinen nachdenklichen Folkpop voller poetischer Textbilder: „Nichts geht voran, zu abgelenkt. Das Laken in Kaffee getränkt“, heißt es im Lied „Und wenn du dann tanzt“.

Völlig anders der Multiinstrumentalist Jonathan Rische alias Indie Boy: Atmosphärischer Hall, knackige Gitarren, entschlossener Gesang – Pop auf der Höhe der Zeit, bei dem Indie-Einflüsse mit Dancefloor zusammengehen. „Musik muss einfach sein, in die Beine gehen und Spaß machen“, sagt Indie Boy, der seine Songs mit griffigen Riffs vollpackt. Erstklassig!

Rockabilly aus dem Knast

Die Louisville Boppers aus Friedrichshafen setzen dagegen auf bewährte Outlaw-Traditionen: Wenn sie Johnny Cashs „Folsom Prison Blues“ spielen, fehlen eigentlich nur noch die Jubelschreie verurteilter Schwerverbrecher. Na, dann jubeln wir halt selber! Auch der Blues von Frecklesnake hat’s in sich, der sich mit dem Rock der 70er Jahre verbrüdert und schon mal mit einem Bein im Indie-Blues der Jon Spencer Blues Explosion steht. Zäh rollen die Songs dahin, dick wie die Sümpfe des Mississippi. Leider ist der Auftritt um 18.15 Uhr für diese Band zu früh anberaumt. Zu dieser Tageszeit quakt ja noch nicht mal der erste Ochsenfrosch.

Hartgesotten und mit kühlem Kopf

Roger Rekless geht mit ausgefeiltem Hip-Hop an den Start – Stücke mit sehr gewitzten Texten, wie etwa die Nummer „Spinner“, in der sich ein kleiner Junge die Graffiti-Szene von außen besieht: „Kuck dir die Spinner an, die geh’n heute noch raus in den Staub – diese Jungs mal’n Dinger an“. Das kommt klanglich durchaus hartgesotten daher und ist trotzdem mit kühlem Kopf getextet.

Da kommt der Singer/Songwriter-Pop von „Place“ aus einer ganz anderen Richtung: Der talentierte junge Mann aus Konstanz erinnert in Stimme und Melodien durchaus schon an den großen Conor Oberst. Die Band „Morphil“ überzeugt mit waidwunden Stimmungen ohne Pathos, die dem Licht entgegenstreben, wie im Song „Treibsand“: „Seh mein neues Leben vor mir, mach’ mir selbst ein bisschen Mut. Es wird alles besser, wenn nicht sogar gut.“ Morphil bringt das schwere Herz wieder auf Vordermann, weil die Band die Tiefen nicht leugnet.

Grooven mit Nietzsche

Natürlich ist auch die Luftschiffkapelle wieder dabei. Die in ihr vereinten Studenten der ZU haben ihren Nietzsche gelesen und formulieren ihren Anspruch selbstbewusst: „Ohne Luftschiffkapelle wäre die Lange Nacht der Musik ein Irrtum!“ Lasst dieser Parole also Taten folgen.

Die „Lange Nacht der Musik“ findet am Sonntag, 30. April, ab 16.30 Uhr im Kulturhaus Caserne in Friedrichshafen statt. Karten im Vorverkauf gibt es für 10 Euro beim Café im Rathaus, bei der Zeppelin Universität und bei Gessler 1862. Eintritt an der Abendkasse (ab 16.30 Uhr) 13 Euro. Informationen im Internet: lange-nacht-fn.de