Friedrichshafen Landwirte hoffen auf ergiebigen Regen

Trockenheit bereitet vielen Obstbauern in der Bodenseeregion Sorgen. Das warme Wetter hat dafür gesorgt, dass die Erdbeer- und Apfelblüte früher als üblich stattfindet, die Pflanzen brauchen dringend Wasser.

Friedrichshafen – Obstbauer Hubert Knoblauch installiert neben seinem Erdbeerfeld ein Standrohr der Stadtwerke zur Bewässerung. Er bedauert, dass immer noch kein Regen in Sicht ist. "So früh wie dieses Jahr habe ich meine Erdbeeren noch nie beregnen müssen." Doch die nicht so tief verwurzelten Pflanzen benötigten jetzt viel Wasser fürs Wachstum. Er sieht starke Ertragseinbußen bei denen, die nicht bewässern können, und rechnet mit einer frühen Erdbeerernte Mitte Mai.

Die Niederschlagsmenge war dieses Jahr im März durchschnittlich, wie aus den Aufzeichnungen der Wetterwarte Süd hervorgeht. In Friedrichshafen fiel im vergangenen Monat mit 44,6 Litern pro Quadratmeter sogar geringfügig mehr Niederschlag als durchschnittlich in den letzten fünf Jahren (42,88 Liter/Quadratmeter). Der April brachte mit bislang 5,6 Litern pro Quadratmeter in Friedrichshafen kaum Regen. Die Obstbauern der Region schätzen die Auswirkungen der Trockenheit unterschiedlich ein. Familie Feierabend zum Beispiel ist eher gelassen: "Alles im grünen Bereich", sagt Hans Feierabend. Hildegart Erath vom Obsthof Erath hingegen sagt, es sei "sehr, sehr trocken und höchste Zeit für Niederschlag".

Martina und Martin Baur von "Bauer Baur Ländisch Gut" sind sich einig: "Es darf nicht mehr viel länger trocken sein, es muss sich bald was tun." Martin Baur weiß, dass es Kollegen gibt, die bereits mit der Bewässerung begonnen haben, und er würde nach eigenen Angaben selbst auch bewässern, wenn er die Möglichkeit dazu hätte. Ihm zufolge sind die Erdbeeren das größte Problem, bei anderen Kulturen sieht er bisher noch keine Auswirkungen.

"Für die Äpfel besteht noch keine Stresssituation, es muss aber bald Regen kommen", sagt Matthias Bernhard vom Obsthof Bernhard. Auch Hubert Knoblauch hat bei den Apfelbäumen, die auf schwerem Boden stehen, noch keine Bedenken, da diese Böden das Wasser gut speichern. Die Apfelbäume, die auf leichten Böden stehen, sollten allerdings nicht mehr lange ohne Regen sein. Nach einer sehr nassen Blütezeit im vergangenen Jahr hofft er nun auf ergiebigen Landregen. Durch die sehr frühe Blüte dieses Jahr bestehe zudem die Gefahr eines Blütenfrosts. Christian Scheer vom Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee sieht ebenfalls die Ungewissheit der nächsten Wochen als Gefahr für die jungen Blüten. Der Blütenbeginn sei dieses Jahr fast drei Wochen früher als gewöhnlich und so bestehe die Gefahr, dass Frostnächte die jungen Blüten schädigen oder zerstören. Die Trockenheit sieht er vor allem bei jungen Pflanzen als Problem an. "An Jungpflanzen sind schon Trockenschäden zu sehen." Schon tief verwurzelte Obstbäume könnten solche Trockenzeiten allerdings ohne Schäden überstehen. Viktoria Wieland vom Früchtehof Wieland in Ailingen sieht das in Hinblick auf die frisch gesetzten Bäume ähnlich. Die jungen Bäume benötigten jedoch ganz dringend Wasser.

Dass eine trockene Blütezeit auch Vorteile haben kann, erklärt Christine Ruess vom Hofladen Sonneblume. "Es ist besser für den Verbraucher, wenn es weniger regnet, während die Apfelbäume blühen." Bei wenig Niederschlag in der Blütezeit müsse man weniger spritzen, da das Infektionsrisiko geringer sei. Hubert Knoblauch: "Der Pilzdruck ist geringer." Beim Pflanzenschutz müsse man folglich in Hinblick auf pilzliche Krankheiten wie zum Beispiel gegen Schorfpilz beim Apfelbaum weniger machen.

Aussichten über Ostern

"Am Karfreitag erwartet die Bodenseeregion ein Sonne-Wolken-Mix mit eher weniger Schauern", sagt Janina Wendling, Meteorologin vom Dienst Wetterkontor. Zum Wochenende hin werde es jedoch mit Temperaturen um die zehn Grad wieder kühler. Am Karsamstag und am Ostersonntag sei mit Regenschauern zu rechnen. Es herrsche voraussichtlich wechselhaftes Aprilwetter. Am Ostermontag sehe es mit einem Sonne-Wolken-Mix tendenziell wieder ein wenig besser aus. (lwi)