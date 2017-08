Friedrichshafen "Landshut" soll demnächst für Transport nach Friedrichshafen vorbereitet werden

Wann wird die Landshut demontiert, wann nach Friedrichshafen gebracht und wer bezahlt das? Außenminister Sigmar Gabriel hat sich am Montagvormittag im Dornier-Museum zum „Landshut“-Projekt geäußert.

Wird die „Landshut“ pünktlich zum Jahrestag ihrer Befreiung am 18. Oktober in Friedrichshafen sein? „Wir versuchen unser Bestes“, sagte Außenminister Sigmar Gabriel dazu am Donnerstagvormittag bei einem Termin im Dornier-Museum. Ein Lufthansa-Team werde demnächst in Brasilien mit der Demontage und der Vorbereitung für den Transport der Maschine beginnen. Gabriel sprach von einem „komplizierten Prozess“, den man nicht auf den Tag genau vorhersagen könne.





Er sei dankbar für das Angebot der Dornier-Stiftung, die „Landshut“ in Friedrichshafen zu stationieren und auch ein museumspädagogisches Konzept dafür auszuarbeiten, sagte Gabriel außerdem. Er wies im Zusammenhang mit der Auswahl des Ausstellungsortes für die Maschine auf Einschränkungen hin. „Eine Boeing 737 braucht Platz“, erklärte Gabriel. Im Haus der Geschichte in Bonn hätte man „vielleicht ein paar kleine Teile“ ausstellen können.



Dass der Bund finanziell am "Landshut"-Projekt beteiligt sei, sehe man schon an der derzeitigen Organisation der „nicht ganz preiswerten“ Rückholung, sagte der Außenminister. Auch darüber hinaus sei klar, dass der Bund nicht darauf setzen könne, dass alles privat finanziert wird.



Die Finanzierung müsse so aussehen, dass die Stadt nicht in eine Zwangslage gerät, so Gabriel. „Ich glaube, dass die Stadt auch ein großes Interesse entwickeln kann – an der Landshut und daran, Standort dieser nationalen Erinnerung zu sein.“ Er freue sich auf weitere Gespräch mit Oberbürgermeister Andreas Brand sowie auch mit Gemeinderatsvertretern.