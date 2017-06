Friedrichshafen Landschaftsarchitekt Hornstein: Grünflächen für mehr Lebensqualität

Spätestens während der heißen Tage hat es jeder gemerkt – kein Schatten ist so angenehm und wirksam wie der eines Baumes. Wie wichtig Parkanlagen und Grünflächen sind, zeigte der Vortrag "Grün vernetzt! – Stadtgrün als Beitrag zu Identität und Lebensqualität", zu dem das Stadtforum Friedrichshafen ins Graf-Zeppelin-Haus eingeladen hatte. Mit dem Freien Landschaftsarchitekt und Stadtplaner Helmut Hornstein aus Überlingen sprach ein ausgewiesener Fachmann.

"Ebenso wie Städtebau bedarf das Grün in der Stadt eines Masterplans", schickte Architekt Fritz Hack, Vorstandsmitglied im Stadtforum, voraus. Stadtgärten, Uferanlagen, Alleen und begrünte Fassaden werden ebenso zu Grünflächen gezählt wie Schrebergärten, Spielplätze und Friedhöfe. Beispiele wie der Englische Garten in München und der Hamburger Stadtpark würden bis heute Maßstäbe setzen. Aktuell stellt Hornstein eine große Flächenkonkurrenz in Folge der zunehmenden Verdichtung fest. "Freiflächen werden oft als Restflächen gesehen und ziehen immer wieder den Kürzeren", sagte Hornstein, Mitglied im Preisgremium des städtebaulichen Ideenwettbewerbes um den Häfler Uferpark. Trotzdem sei der Anteil der Grünflächen je Einwohner deutschlandweit relativ beachtlich. Im Schnitt sind es rund 50 Quadratmeter, in sozial benachteiligten Wohngebieten lediglich 38 Quadratmeter. Jeder unterschreibt gerne die wichtigen Funktionen von Grünflächen: Lebensraum, Klimaschutz, Naherholung, Raum der Begegnung und Naturerfahrung. "Stadtgrün beeinflusst außerdem die Immobilienpreise im direkten Umfeld", sagte der Landschaftsarchitekt.

Als eines der Beispiele für eine gelungene Vernetzung städtischer Grünflächen nannte Hornstein Stuttgart mit dem "Grünen U" vom Schlossgarten über die Wilhelma bis zum Killesberg. "Die Vernetzung ist kein Selbstzweck, vielmehr entstehen Freiraumsysteme und sie sind ein gutes Marketinginstrument für die Stadt", so Hornstein. Er zeigte auf, wie sich eine solche Vernetzung auch in kleineren Städten bewerkstelligen lässt. "Dafür braucht es Jahrzehnte, aber Vernetzung kann ein Fahrplan für die Stadtplanung sein."

Als Trends in Sachen Stadtgrün nannte Hornstein sogenannte Pocket Parks auf ungenutzte Restflächen und die improvisierten Hochbeete des Urban Gardenings als Gemeinschaftsaktion. Immer wichtiger werde die Bürgerbeteiligung. "Da ist Friedrichshafen nicht schlecht dabei." Tillmann Stottele vom städtischen Umweltamt begrüßte den von Fritz Hack vorgeschlagenen grünen Masterplan für die Stadt. "Zur Sicherung von grünen Korridoren und zum Uferweg liegen bereits Konzepte vor. Ihre Weiterentwicklung und zügige Umsetzung wäre ein großer Gewinn für die Stadt und ihre Bürger." Florian Mayer vom gleichnamigen Blumenhaus unterstrich, dass es sich bei Stadtbegrünung um eine politische Aufgabe handelt. Einig waren sich die Zuhörer, dass bei Neubauprojekten zu wenig Fantasie in Richtung Fassaden- und Dachbegrünung gefordert würde. Auch die vielfältigen positiven Effekte von Bäumen an Straßen fänden zu wenig Beachtung.

Tillmann Stottele lud schließlich dazu ein, am 8. November ins Graf-Zeppelin-Haus zu kommen, wenn sich Experten aus dem gesamten Bundesgebiet zu einer Tagung zum Thema "Stadtgrün – Chancen für die Zukunft" treffen.

Stadtforum

Zum Stadtforum Friedrichshafen gehören Mitglieder aus den Bereichen Handel und Dienstleistung, Tourismus, Handwerk, Sport oder Bildung. Es repräsentiert durch seine Verbandsmitglieder über 350 Unternehmen und zahlreiche gesellschaftlichen Gruppen. Ziel des Stadtforums ist, die Entwicklung der Stadt mit ihren verschiedensten Facetten zu fördern. Insbesondere soll langfristig die Anziehungskraft und die zentrale Bedeutung der Stadt als Ort des Einkaufens, der Kultur, des Tourismus und der Freizeit sowie der Bildung gesteigert werden. Der Verein strebt eine enge Zusammenarbeit mit allen Akteuren an, die gleiche oder ähnliche Aufgaben wahrnehmen oder unterstützen. www.stadtforum-fn.de