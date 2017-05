Friedrichshafen Landratsamt erlaubt Hagelschutznetze im Landschaftsschutzgebiet Tettnanger Wald

Diese Kuh ist vom Eis: Im Entwurf der Verordnung für die Erweiterung des Landschaftsschutzgebietes waren zunächst technische Anlagen wie Hagelschutznetze oder Bewässerung nicht erlaubt. Der Protest der Landwirte dagegen hat nun gefruchtet.

Friedrichshafen (emb) Betroffene Landwirte können aufatmen: "Wir haben uns entschieden, speziell was geschützten Anbau angeht, die Restriktionen nicht weiter zu verfolgen. Ob es uns die Landschaft in zehn Jahren dankt, werden wir sehen", teilte Landrat Lothar Wölfle im Kreistagsausschuss Umwelt und Technik zur geplanten Erweiterung des Landschaftsschutzgebietes Tettnanger Wald mit. Aufgrund des ersten Entwurfs für die geänderte Landschaftsschutzverordnung, der zum Beispiel Hagelschutznetze verbieten oder zumindest genehmigungspflichtig machen wollte, hatten sich betroffene Landwirte in ihrer Existenz bedroht gesehen. Irmtraud Schuster, Leiterin des Dezernats für Umwelt und Technik, konkretisierte: "Aufgrund der Rückmeldungen haben wir uns entschlossen, die Regelungen zum geschützten landwirtschaftlichen Anbau komplett zu streichen."

Dieter-Alfons Hornung (CDU) sagte: "Wir haben Sie um eine Entscheidung mit Augenmaß gebeten, Herr Landrat, und die ist erfolgt." Natur- und Landschaftsschutz funktioniere nicht gegen die Landwirtschaft." Nun seien die wesentlichen Dinge, die die Existenzfähigkeit der Landwirte beeinträchtigt haben, aus der Welt. Lothar Wölfle wandte ein, dass drei Landwirte stärker betroffen seien als andere "und da werden wir noch versuchen, Einzelfalllösungen zu finden, sodass auch da die Betroffenheit in ein erträgliches Maß mündet." Michael Wilkendorf (SPD) war voll des Lobs für die Abänderung und sagte zu Irmtraud Schuster: "Das war nahezu die Quadratur des Kreises. Rechnen Sie mit großer Akzeptanz in der Bevölkerung." Das hoffte auch Landrat Wölfle: "Ich glaube, dass für die allermeisten Landwirte ein Weg gefunden wurde, mit dem sie leben können." Wölfle machte aber auch klar: "Dass es im Einzelfall Unzufriedenheiten geben kann, werden wir nicht ganz ausschließen können."

Helmut Faden (Grüne) wandte ein: "Aus Sicht der Landwirtschaft und deren wirtschaftlichen Zwängen, ist es nachvollziebar. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass der Natur- und Landschaftsschutz in der ganzen Interessenskette ein schwaches Glied ist, das, wenn es hart auf hart kommt, zu kurz kommt. Das ist schade." Wölfle stimmte zu: "Mich beschleicht ein bisschen Unbehagen bei der Geschichte, das sage ich ganz offen." Hornung: "Aber wenn die Landwirtschaft keine Zukunft mehr hat, weil sie in Vorschriften ertrinkt, dann wird die Landwirtschaft nicht mehr möglich sein. Und die Pflege der Kulturlandschaft macht vornehmlich die Landwirtschaft." Markus Spieth (Eriskircher Liste) gab zu bedenken, dass es in der Landschaftschutzverordnung "darüber hinaus eine große Vielzahl von Bereichen" gebe, mit denen die Kommunen und die Landwirte nicht leben könnten. "Wir alle wünschen uns Obst aus der Region, aber es muss produzierbar sein zu vernünftigen Kosten." Außerdem müsse man fair mit Privateigentum umgehen.