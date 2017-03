Friedrichshafen Landeskongress der Julis: Auf der Suche nach dem liberalen Herzblut

Beim Landeskongress der Jungen Liberalen (Julis) in Friedrichshafen wird ein neuer Landesvorsitzender gewählt.

Bodenseekreis (baf) Angepasste Anzugträger mit Aktenköfferchen: Lange Zeit klebte an den Jungen Liberalen (Julis) das Yuppie-Image so zäh wie das Etikett der sozialen Kälte an der Mutterpartei. 2013 fegte dieses die FDP aus dem Bundestag. Doch wer am Wochenende den großen Hörsaal der Zeppelin-Universität im Fallenbrunnen betrat, dem bot sich ein weitaus bunteres Bild.

Zum Landeskongress der Julis war beileibe nicht die angepasste Kaschmir-Jugend einer Partei der Besserverdienenden gekommen, sondern junge Leute, die mit viel Herzblut über den Markenkern des Liberalismus debattierten: die Freiheit des Individuums – und wie sie im Hinblick auf eine klimafreundliche Mobilität der Zukunft oder die Datensicherheit beim Internet der Dinge zu sehen ist, um nur einige wenige der Themen zu nennen.

Einseitige Ausrichtung auf Wirtschafts- und Klientelpolitik? Ein Vorwurf von gestern. Programmatisch zeigten sich die Jungen Liberalen breit positioniert. Das sozialpolitische Konzept eines "Bürgergeldes" schreiben sie sich ebenso auf die Fahne wie die Renaissance des Themas Bürgerrechte. "Motor der FDP" zu sein, so sah der scheidende Landesvorsitzende Marcel Aulila (Spaichingen) die Funktion der Julis, denen er bei seinem letzten Rechenschaftsbericht ins Stammbuch schrieb: "Aber wir hatten schon mal mehr PS." Nun liegt es an seinem Nachfolger Valentin Abel (Schwäbisch Hall), den Nachwuchs zu rüsten. Mit 78 von 93 abgegebenen Stimmen wählte der Kongress den 26-jährigen studierten Wirtschaftswissenschaftler zum neuen Landesvorsitzenden.

Auch Abel setzt auf einen wachsenden Einfluss der Julis auf die inhaltlichen Debatten der Mutterpartei. Wie sehr sie diese vorantreiben, zeigte sich nicht zuletzt an der Anzahl der debattierten Anträge. Sie reichten von der Forderung, Steuerklasse IV abzuschaffen, bis zur Ausweitung des Mautgesetzes. Ja, auch das: Applaus von den Julis, dass das Monopol der Deutschen Bahn im Fernbusverkehr gefallen ist. Kein Applaus dafür, dass die neuen Anbieter von der Maut ausgenommen sind. Ein Antrag forderte gar, die FDP für die Unterstützung Frank-Walter Steinmeiers bei der Wahl des Bundespräsidenten zu kritisieren. Bei so viel Aufmüpfigkeit wundert es nicht, dass Schwarz-Gelb für die Julis nicht die einzige Option für die Bundestagswahl ist. "Theoretisch sind Konstellationen mit allen demokratischen Parteien möglich", sagt Valentin Abel.

Wahl

In seinem Kreisverband Schwäbisch Hall-Hohenlohe ist er der einzige Junge Liberale, nun vertritt Valentin Abel den gesamten Landesverband. Der 26-jährige kaufmännische Angestellte einer Halbleiterfirma in München wurde beim Landeskongress der Julis mit 83,9 Prozent der Stimmen zum neuen Landesvorsitzenden gewählt. Er übernimmt das Amt von Marcel Aulila (Kreisverband Tuttlingen), der nach zwei Jahren nicht mehr kandidierte. (baf)