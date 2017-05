Friedrichshafen Landesehrennadel für Ingrid Stehle: Eine Frau, die ihr Dorf veränderte

Ingrid Stehle aus Raderach hat die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg erhalten – ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement, unter anderem als Ortsvorsteherin, sucht seinesgleichen. Sie gründete die Gymnastikgruppe, organisiert Adventssingen und Sternsinger – und vieles mehr.

Friedrichshafen – Eigentlich hatte Ingrid Stehle am Donnerstag etwas anderes vor. Aber als sie bei Raderachs Ortsvorsteher Bruno Mainz anrief, um sich für die Ortschaftsratssitzung zu entschuldigen, bat dieser sie, doch zu kommen. "Es gebe noch Ehrungen, hat er gesagt", sagt Stehle. Geehrt wird an dem Abend sie selbst, für langjähriges und vielfältiges ehrenamtliches Engagement. "Ich hatte mit so was im Leben nicht gerechnet", sagt sie. Besonders bewegt sie, dass der Musikverein Riedheim ihr zu Ehren im Dorfgemeinschaftshaus aufspielt.

Ingrid Stehle gründete 1979 die Gymnastikgruppe in Raderach. "Mir war wichtig, dass etwas los ist im Dorf. Wenn man nichts hat, wo man sich begegnet, wo man zusammenkommt, dann verlieren sich die Menschen", sagt Stehle. Als sie nach Raderach zog, erschien ihr das Dorf sehr ruhig und ländlich. "Da hab ich gedacht, jetzt muss ich mich engagieren, dass es etwas für junge Leute gibt." Ihre Raderacher Gruppe trainiert jeden Donnerstag, bis zu 18 Frauen und Männer sind dabei. Stehle turnte schon als Mädchen. "Das war einfach so: Die Jungen durften im Musikverein Musik lernen und die Mädchen hat man in den Turnverein gesteckt", sagt sie. Spaß macht es ihr bis heute.

Stehle war außerdem von 1989 bis 2004 Ortschaftsrätin, 12 Jahre als Ortsvorsteherin. "Ich hatte mich nur auf eine Liste setzen lassen, weil mein Mann nicht mehr wollte", erinnert sie sich. Als der damalige Ortsvorsteher ins Ausland ging, habe die Stadt sie gebeten, das Amt zu übernehmen – sie hatte die meisten Stimmen bekommen. "Das waren schöne Jahre. Ich habe viele Leute kennengelernt und musste mich mit vielen Dingen eingehender beschäftigen, als ich das sonst getan hätte." Darüber hinaus organisiert und begleitet sie die Sternsinger im Dorf, initiierte das Patrozinium der Kapelle Mariä Heimsuchung und gestaltet das Adventssingen am Dorfbrunnen.

"Sie haben freiwillig und großzügig von einem Gut gegeben, das besonders wertvoll ist und das man selbst nicht vermehren kann: Sie gaben Ihre Zeit und stellten sie in den Dienst der Allgemeinheit", sagt Bürgermeister Andreas Köster. Damit praktiziere sie Bürgersinn und Solidarität, sie habe die Lebensqualität in Raderach verbessert. Er verleiht ihr die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg, eine Anerkennung des Ministerpräsidenten für Menschen, sie sich besonders um die Gemeinschaft verdient gemacht haben.

"Ingrid hat immer gute Einfälle", sagt Mitturnerin Elke Rauscher. Die Gymnastikgruppe erinnert an einen denkwürdigen Auftritt bei der Fasnet 89 – als dickbäuchige Clowns mit Glatzen und Streifenanzügen tanzen sie durch den Saal. Von der Narrenzunft Waldschrat, der Stehle seit 1993 als Ehrenmitglied angehört, bekommt sie eine echte Waldgeist-Maske. "Schön, dass es dich gibt", sagt Ehrenzunftmeister Jürgen Koller.

"Für mich ist dein Engagement unbezahlbar und deshalb freue ich mich, dass dir dieses Symbol für höchste Anerkennung überreicht wird", sagt Ortsvorsteher Bruno Mainz. Sie sei die erste Person in Raderach, mit so ausgezeichnet werde. "Es ist mir fast zu viel der Ehre", sagt Stehle. "Einen Teil möchte ich weitergeben an meine Leute hier in Raderach."