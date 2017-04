Friedrichshafen Lärm durch Gleisbauarbeiten: Oberbürgermeister kann Anwohnern nicht helfen

Die Gleisbauarbeiten im Bereich des Friedrichshafener Stadtbahnhofs raubt Anliegern seit etlichen Tagen den Schlaf. Die Lärmschutzwerte werden nachts deutlich überschritten, trotzdem sieht das Eisenbahn-Bundesamt keinen Handlungsbedarf. Der Stadt sind eigenen Angaben zufolge die Hände gebunden.

Friedrichshafen – Mit einem hilfesuchenden Brief hat sich Uwe Barkmann kurz vor Ostern an Oberbürgermeister Andreas Brand gewandt. Der Anwohner der Paulinenstraße beklagt sich nach wie vor über den nächtlichen Lärm, der bei den Gleisbauarbeiten östlich vom Stadtbahnhof entsteht und nicht nur seiner Familie seit über drei Wochen den Schlaf raubt. "Ich habe Verständnis dafür, dass die Arbeiten an den Bahngleisen notwendig sind und dass diese auch zum Teil nachts durchgeführt werden müssen", heißt es darin. Außerdem sei er als Anwohner der Paulinenstraße, der Straßen-, Flug- und Bahnlärm gewohnt sei, nicht gerade empfindlich. "Aber die Lautstärke des aktuellen Lärms und die Uhrzeit, an der dieser entsteht, ist schlicht unerträglich. Auch die 'Beschallung' während des Wochenendes empfinde ich als Zumutung", beschreibt Uwe Barkmann die anhaltend problematische Situation, an der sich auch nach unserem Bericht am 8. April – außer über die Osterfeiertage – nichts geändert habe.

Dabei werden die Lärmschutzwerte, die auch für Bauarbeiten an Gleisanlagen gelten, offensichtlich deutlich überschritten. Mit Hilfe von Helge Körber, dem Vorsitzenden der Bürgervereinigung Schutz vor Lärm, veranlasste Uwe Barkmann Lärmpegelmessungen, die am 12. April nach 22 Uhr an drei Stellen entlang der Paulinenstraße in einem Abstand von zirka 40 Metern durchgeführt wurden. Dabei wurden Werte zwischen 70 und 77 Dezibel erreicht, schreibt Barkmann. Erlaubt seien bei Baustellen in Mischgebieten nachts aber nur 45 Dezibel.

Der Stadt sind im Prinzip die Hände gebunden, geht aus der Antwort der Stadt auf unsere Anfrage hervor. Nacht- und Wochenendarbeiten könne sie nicht untersagen. "Das Eisenbahn-Bundesamt muss jedoch auch dafür sorgen, dass die gesetzlich vorgegebenen Lärmgrenzwerte eingehalten werden", so Andrea Kreuzer von der städtischen Pressestelle. Oberbürgermeister Andreas Brand habe sich deshalb direkt an den Konzernbevollmächtigten der Deutschen Bahn AG für das Land Baden-Württemberg, Sven Hantel, gewandt und mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass die Lärmwerte eingehalten werden müssen. Es dürfe nicht sein, dass die Anwohner der Bahnstrecke über einen längeren Zeitraum erhöhten Lärmwerten ausgesetzt seien. Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) erklärt auf Nachfrage allerdings, "dass es sich bei den Richtwerten der AVV Baulärm nicht um verbindliche Grenzwerte handelt". Diese Richtwerte dürften insbesondere dann überschritten werden, wenn der Lärm nicht mit zumutbaren Mitteln vermeidbar sei.

Wenn das EBA konkrete Hinweise darauf bekomme, dass den Vorschriften der Baulärm-Verordnung nicht genügend Rechnung getragen werde, "geht es ihnen selbstverständlich nach", schreibt Pressesprecherin Heike Schmidt auf unsere Anfrage. Im Fall Paulinenstraße in Friedrichshafen lägen der EBA-Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart bislang aber keine Meldungen von Betroffenen vor. Ergo wurden bislang auch keine Lärmmessungen veranlasst. Die Bauarbeiten an den Gleisen sollen noch bis zum 6. Mai dauern. Vermutlich werden die Anwohner also noch zwei Wochen ohne Abhilfe durchhalten müssen.

Baustopp nachts an B 30

Sind Anwohner immer ohnmächtig gegen den Lärm? Auf der Baustelle für die neue B 30-süd in Ravensburg darf seit dem 7. April nachts nicht mehr gearbeitet werden.