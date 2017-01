Friedrichshafen LKW-Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Ein Lastwagenfahrer hat trotz Gegenverkehrs auf schneeglatter Straße überholt und einen Verkehrsunfall mit rund 6000 Euro Sachschaden verursacht. Dies geht aus dem Polizeibericht hervor.

Rund 6000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich laut Polizei am Montag gegen 10 Uhr auf der Kreisstraße 7742 zwischen Friedrichshafen und Markdorf ereignet hat. Ein 37-jähriger Lastwagenfahrer überholte auf schneeglatter Straße einen vor ihm in Richtung Markdorf fahrenden Lastwagen, obwohl Fahrzeuge entgegenkamen. Ein mit seinem Mercedes entgegenkommender 79-Jähriger erkannte die Gefahrensituation, leitete eine Vollbremsung ein und lenkte sein Auto an den rechten Straßenrand, wodurch er einen Zusammenstoß mit dem überholenden Lastwagen verhinderte. Ein mit seinem Nissan nachfolgender 49-Jähriger wich dem vor ihm abgebremsten Mercedes nach links aus und prallte gegen den Mercedes sowie gegen den überholenden Lastwagen.

Am Mercedes entstand rund 1000 Euro Sachschaden, am Nissan ein Schaden von rund 5000 Euro. Der 37-jährige Unfallverursacher setzte seine Fahrt einfach fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Eine Zeugin verständigte die Polizei. Der flüchtende Lastwagenfahrer ist in Meersburg gestellt woden. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Sicherheitsleistung von 2000 Euro an.