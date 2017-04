Friedrichshafen Kurs: Frauen beheben Fahrradpannen selbst

Der ADFC in Friedrichshafen organsiert regelmäßig Fahrradreparaturkurse vonFrauen für Frauen. Hier lernen sie, sich bei platten Reifen oder anderen kleineren Problemen selbst zu helfen.

Es passiert (fast) immer unterwegs: Plötzlich ist der Fahrradreifen platt. Natürlich nicht der Vordere, das wäre ja auch zu einfach. "Platten sind das häufigste Problem", sagt Sabine Wetzel und packt das Rad mit geübtem Griff an Gabel und Kettenstrebe. Mit diesem Griff dreht die zierliche Frau jedes Fahrrad mühelos um. Seit Jahren bietet sie Fahrradreparaturkurse für Frauen in der Geschäftsstelle des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Friedrichshafen an.

Weil Frauen einfach entspannter lernen, wenn sie keine Machosprüche von Männern fürchten müssen, hat sie die Kurse ins Leben gerufen. Eine Ausbildung zur Fahrradmechanikerin hat sie nicht, bei größeren Problemen geht auch sie in eine Werkstatt. Aber Probleme mit Reifen, Bremsen oder Beleuchtung sowie kleinere Probleme mit der Schaltung behebt sie in der Regel selbst.

Auch Heidi Bretzel, Elke Krug und Katja Miller möchten gern wissen, welches Werkzeug benötigt wird, wenn der Reifen in der Pampa die Luft verliert. Sie wollen ihre Reifen selbst reparieren können. Deshalb haben sie ihre eigenen Räder zum Kurs mitgebracht. Sabine Wetzel freut sich, dass es drei völlig verschiedene Räder sind, denn so lernen die drei Frauen am meisten.

Für Heidi Bretzel ist der Kursabend die Vorbereitung auf eine Radreise durch Italien. Das Mountainbike von Elke Krug begegnet im Gelände öfter scharfkantigen Objekten. Und Katja Miller legt sommers wie winters lange Strecken mit dem Rad zurück, auch zum Kurs ist sie aus Ravensburg nach Friedrichshafen geradelt. Erster Tipp von Sabine Wetzel: Wer beim Radwenden nicht auf der Kettenseite steht und außerdem Einweghandschuhe dabei hat, macht sich beim Reifenflicken nicht schmutzig.

Klingt logisch, doch als die Luft mit einem Knall aus dem Hinterrad-Blitzventil von Katja Miller entweicht, klingt das gar nicht schön. Kein Problem für Sabine Wetzel: Rad für Rad und Schritt für Schritt erklärt sie den Frauen, was jetzt zu tun ist. Bald strahlen die Zuhörerinnen: Genau so haben sie sich diesen Kurs gewünscht.