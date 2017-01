Friedrichshafen Kunstverein stellt neuen Kurator vor

Unter der künstlerischen Leitung von Julian Denzler zeigt der Kunstverein Friedrichshafen im Jahr 2017 die junge Generation. Dagegen gehört die letzte Ausstellung dem lange Zeit vergessenen Jan Hendrik Pelz. Auch auf den traditionellen Grafikmarkt werden Kunstfreunde nicht verzichten müssen.

Esther Mathis tut der Nacken weh. Seit ein paar Stunden schlägt sie Nägel in die Decke des Kunstvereins und befestigt daran dünne Nylonschnüre, die etwa 1,30 Meter über dem Boden in umgedrehte Reagenzgläser münden. Über 100 sind bereits aufgehängt. Bald wird ein schwenkbarer Ventilator dieses schwebende gläserne Feld in wechselnde Richtungen bewegen; und man wird sich an einen Schwarm Fische oder Vögel erinnert fühlen, die ihre Richtungswechsel zusammen ausführen, geleitet von einer rätselhaften Koordinationsfähigkeit – sie verhindert Zusammenstöße ebenso wie einen Zerfall des Schwarms. Am Freitag, 3. Februar wird die Ausstellung „phaenomena materiae“ eröffnet, zu der noch ein zweiter Künstler beitragen wird: der Kalifornier Brigham Baker; aber dazu später.

Für Julian Denzler ist es die erste Ausstellung in Friedrichshafen. Erst seit Oktober 2016 ist er, in der Nachfolge von Jörg van den Berg, Kurator des Kunstvereins Friedrichshafen. Wenig Zeit, um ein Ausstellungsprogramm für das ganze Jahr 2017 vorzustellen, aber er hat es geschafft. Denzler ist in Tettnang geboren, hat dort Abitur gemacht, anschließend Kunst- und Kulturwissenschaft studiert. Am morgigen Samstag wird er 27 Jahre alt. „Wichtig war mir, junge Künstler zu zeigen, die eher am Beginn ihrer Laufbahn stehen – weil das zur Aufgabe passt, die ein Kunstverein meiner Ansicht nach hat: experimentierfreudig zu sein. Es geht für mich um Offenheit dem Neuen gegenüber.

“ Maximal drei Autostunden von Friedrichshafen entfernt sollten die Künstler leben: Die reiche Züricher Kunstszene kennt Denzler natürlich, auch die von Basel und Bern. In den Akademiestädten Karlsruhe und Stuttgart hat er ebenfalls nach interessanten Künstlern gesucht. „Ich glaube, dass ich sowohl eine mediale Vielfalt präsentieren kann, die repräsentativ ist für das, was in der Kunstwelt passiert, als auch einen Regionalbezug.“

Julian Denzler möchte den Kunstverein zusammen mit dem neugewählten Vorstand einem noch größeren Publikum eröffnen. Er kommt als Teamspieler rüber – wirkt verbindlich, uneitel, ist im Umgang unkompliziert. Ihm ist klar: Der Zündfunke seiner Arbeit als Kurator sind Kunstpositionen, die ihn selbst faszinieren – aber für eine Ausstellung darf er bei sich allein nicht stehen bleiben: „Ich will mit einer Ausstellung auch andere Leute reizen, die sich als kunstinteressiert bezeichnen würden. Wie kriege ich das hin?“, überlegt er, und fährt fort: „Ich möchte Projekte und Ideen präsentieren, die andere zum Nachdenken bringen. Bei mir steht nicht das Objekt im Vordergrund, sondern die Idee dahinter.“

Unterstützt von Volker Westphal hat Esther Mathis derweil die meisten der restlichen Reagenzgläser aufgehängt. Für sie und Brigham Baker wird dies die erste gemeiname Ausstellung, und die erste in Deutschland überhaupt. „Beide Künstler“, sagt Julian Denzler, „interessieren sich für Dinge, die uns im Alltag umgeben und die uns nicht mehr auffallen, weil wir uns an sie gewöhnt haben“. Ändern lässt sich das durch eine neue Perspektive auf die Dinge. Dazu durchdringen sich bei Mathis und Baker Kunst und Wissenschaft. Esther Mathis’ schwebendes Reagenzglasfeld hat etwas von einem physikalischen Versuch – aber es soll nicht messbare Ergebnisse liefern, sondern Sinnlichkeit und Poesie erzeugen. Hierfür lässt Baker derzeit in Basel benutzte Schuhabstreifer in einem Gewächshaus wässern. Dadurch nimmt das Unscheinbare Gestalt an: Es keimen die Pflanzensamen, die sich beim Drüberlaufen in den Matten ablagerten. Wenn das nicht Poesie ist! Sie ist zudem von besonderem Witz: Den Nährboden der Natur bildet hier ausgerechnet ein Kunstprodukt, das die Aufgabe hat, Schmutz – Natur im weitesten Sinne – fernzuhalten. Die Ausstellung wird in verschiedenen Arbeiten erkunden, was geschieht, wenn künstliche und natürliche Materialien zusammentreffen.

Am 21. April wird die Ausstellung „Proxima“ von Sara-Lena Maierhofer eröffnet. Sie kombiniert ihre eigenen Fotografien mit gefundenem Bildmaterial zur Rauminstallation. Dabei finden auch Spiegel und diverse Apparaturen Verwendung, denn Maierhofers Ausstellung spielt mit unserem räumlichen Vorstellungsvermögen, arbeitet mit optischen Täuschungen. Es geht um Nähe und Distanz, und damit plötzlich auch um uns und unser Gegenüber, also um zwischenmenschliche Beziehungen. Die Arbeit entstand im Rahmen eines Stipendiums der Kunststiftung Baden-Württemberg und wurde noch nie institutionell gezeigt.

Tiefere Einsichten können dort entstehen, wo Dinge sich aneinander reiben und dadurch jedes Ding seine Eigenart zeigt. Das ist ab 7. Juli der Fall, in der Ausstellung von Lisa Götze und der Gruppe CIS. Zeichnerisch präzise und mit Wasserfarbe umkreist Götze den menschlichen Körper. „Sie ruft in Erinnerung, dass der Körper Material ist, das irgendwann zerfallen wird“, sagt Julian Denzler. Besonders plastisch wird das, wenn Götze einen mit ihrem Blut gefüllten Transfusionsschlauch zum Schriftzug „I was here“ formt und das Blut darin sich im Lauf der Zeit zersetzt. Dieser morbiden Perspektive stellt Denzler eine zehnteilige Videoinstallation der Gruppe CIS gegenüber – zehn jungen Frauen, die in allen Videosequenzen ebenfalls den Körper inszenieren. „Aber immer junge Körper, die Lebensenergie, Frische und Dynamik ausstrahlen“, sagt der Kurator.

In der letzten Ausstellung des Jahres – Eröffnung am 15. September – weicht Julian Denzler vom Konzept der jungen Künstler ab: Jan Hendrik Pelz ist nämlich schon Anfang der 1960er Jahre gestorben und bislang ein blinder Fleck in der Kunstgeschichte. Der 1884 in Bernhausen (Filderstadt) geborene Maler zog sich wie sein Freund Otto Dix während des Zweiten Weltkriegs an den Bodensee zurück, nach Gaienhofen. 1944 verbrannte ein Großteil seines Werks. Der Urgroßenkel des Künstlers, selbst Künstler, stieß nun auf Arbeiten, die eine Überblicksschau ermöglichen – es wird die erste überhaupt sein.