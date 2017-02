Brigham Baker und Esther Mathis bewegen sich in der Ausstellung „Phenomena materiae“ im Kunstverein Friedrichshafen auf dem durchlässigen Grenzstreifen zwischen Kultur und Natur.

Natur ist immer schon von Mensch und Kultur geformt, lautet eine desillusionierende These. Man kann zudem sagen: Was als Natur angesehen wird, bestimmt der Mensch. Umgekehrt wird aber auch niemand bestreiten, dass der Mensch aus der Natur für seine Kultur lernen kann. Die Tür an der Nahtstelle von Kultur und Natur schwingt nach beiden Seiten und die Künstler Brigham Baker und Esther Mathis (beide Schweiz) bewegen sich in der Ausstellung „Phenomena materiae“ im Kunstverein Friedrichshafen auf diesem durchlässigen Grenzstreifen.

Brigham Baker gelingt mit seiner Arbeit „Hive“ (Schwarm) gar eine Parabel auf globale Tendenzen zur staatlichen Abschottung. Aus aufeinandergestellten Glasvitrinen dringt das Summen von Bienenschwärmen. Dazwischen liegen abgefressene Zeitungsseiten. Es sind die Überreste der Verbindung zweier Völker. Wollen Imker zwei Bienenvölker zusammenlegen, werde sie in Boxen übereinandergestellt und durch Papier getrennt. Ohne die Trennung würden sie einander bekriegen, so aber wird das Papier von beiden Seiten zernagt und die Bienen vereinen sich friedlich. Vielleicht sollten also auch die USA ihre Mauer nach Mexiko bauen, um sie dann gemeinsam, zusammen mit den Mexikanern wieder abbauen zu können.

Aus Fußabstreifern sollen Pflanzen wachsen

Aber auch die Begriffe Metamorphose und Doppelnatur spielen eine Rolle – etwa in der Arbeit „Isolated Systems Vol. 2“ von Esther Mathis: bis zu ein Meter hohen Türmen aus aufgeschichtetem Fensterglas. Es entsteht die urbane Szenerie lichtschimmernder Wolkenkratzer, eine Materialisierung von Licht – in deren Mitte aber eine unregelmäßige Form aufscheint: Ein Punkt Flüssigkleber hält die Scheiben aufeinander, und er zieht sich durch die Türme wie das Hologramm eines Asts oder Stängels. Architektur trifft auf organisches Wachstum.

Wachsen sollen auch die „Embedded Landscapes“ von Brigham Baker: In Wasser gelegte Fußabstreifer aus Haushalten in Friedrichshafen, die nun mit Wärmelampen bestrahlt werden. Im Zeitraum der Ausstellung wird sich zeigen, was durch das Darüberlaufen an Pflanzensamen in sie eingebracht wurde. Baker dreht die Logik um: Der zur Abwehr von Natur benutzte Fußabstreifer wird der Natur zum Nährboden. Eine Subversitivät der kleinen Geste, aber mit großem Witz.

Immer wieder erinnern die Arbeiten der beiden Künstler an wissenschaftliche Versuchsaufbauten – auch „Waves“ von Esther Mathis: ein von der Decke hängender „Schwarm“ aus 115 Reagenzgläsern, die vom wechselnden Luftstrom eines Ventilators in Schwingung versetzt werden. In diesem „Versuch“ wird ein Geheimnis der Natur aber nicht ergründet, sondern nachgestellt: die Schwarmintelligenz. Weit entfernt vom Formationsflug, pendeln die Reagenzgläser in ganz verschiedene Richtungen, aber sie berühren sich dabei nie. Nicht, solange sie nicht berührt werden – dann verheddern sie sich, sagt die Künstlerin. Das Kunstwerk als leise Aufforderung, geschlossene und sich selbst regelnde biologische Systeme nicht zu stören?

Ausstellung bringt zusammen, was zuvor noch nie zusammen war

Julian Denzlers erste Ausstellung als Kurator des Kunstvereins Friedrichshafen überzeugt, weil sich darin zwei Künstler auf gleicher Wellenlänge begegnen, die noch nie zusammen ausgestellt haben. Gemeinsam ist ihrer Kunst ein Auftreten, das keine lauten Statements braucht; an deren Stellen treten Analogien zwischen Natur und Kultur, die schlüssig für sich selbst sprechen, wenn man nur auf sie achtet. Um diese Sprache hervorzubringen, werden die Künstler zu Konstrukteuren; aber konstruiert wirken die Aussagen ihrer Arbeiten nicht, sondern sinnfällig wie die eines gut gebauten Gedichts.

Am schlichtesten und damit vielleicht am schönsten ergibt sie sich im Video „Isolated Systems Vol. 3“ von Esther Mathis. In vereister Landschaft, vor einem Gewässer, zeigt das Video fünf Minuten lang Glasflaschen, die sich allmählich trüben, weil das Wasser in ihnen gefriert. Das ist alles. Die Natur der Bildeinstellung und der Eingriff in sie – das aus dem Hintergrund entnommen Wasser – werden deckungsgleich.

Der Eingriff selbst, die Entnahme des Wassers, ist als Versuchsaufbau eine gewissermaßen minimalinvasive Maßnahme. Nichts wird hier nachgebaut, um in Analogie zur Natur zu treten – der Versuch schöpft lediglich aus der Natur und lässt sie arbeiten.

Ins Unscheinbarste löst sich die Ausstellung zuletzt wieder auf: In kleinen Fotografien beider Künstler, die man erst beachtet, wenn die großen Arbeiten gesichtet sind. Es sind Assoziationsminiaturen, die sich inhaltlich kaum dingfest machen lassen: die Aufnahme einer Frau mit zufällig hingewehten Blüten im Haar, oder ein wassergefülltes Glasgefäß, in dem ein Ei schwebt. Hier darf das Wort fallen, das man schon die ganze Zeit im Sinn hat: Poesie.

Bis 2. April im Kunstverein Friedrichshafen