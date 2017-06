Der Künstler zeigt Malerei von den 1990er Jahren bis heute. Die Arbeiten sind bis Mitte August zu sehen.

Der Künstler Dieter Schosser zeigt bis Mitte August im Hotel Goldener Hirsch (Charlottenstraße 1) in Friedrichshafen einen kleinen Überblick seiner Arbeiten von den 1990er Jahren bis in die Gegenwart. Zu sehen sind Malerei auf Leinwand (Mischtechnik) und Arbeiten auf Papier aus der Serie „Vermischte Bemerkungen“.

Der renommierte Kunstkritiker Michael Hübl über Dieter Schosser: „In seinen Malereien konzentriert sich Dieter Schosser auf einfache Objekte, auf einfache geometrische Formen oder einfache ornamentale Muster. Dabei umkreist er sie oftmals während des Malens mit einer Ausführlichkeit, als wolle er sich mit den Pinselbewegungen ihrer eigentlichen Gestalt versichern. Da geht es um Grundkonstellationen: Wie setze ich zwei Quadrate oder zwei Kreise ins Verhältnis zueinander? Was passiert mit einem Rechteck, wenn ich es schachbrettartig untergliedere? Wie kombiniere ich drei gleiche Bild-Elemente? Wo platziere ich eine runde Scheibe in einer sonst leeren Fläche?“

Dieter Schosser, 1955 in Biberach geboren, studierte an der Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe und war Meisterschüler. 1984 erhielt er ein Stipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg, 1988 den Kunstpreis der Stadt Friedrichshafen sowie das Atelierstipendium Baden-Württemberg. Er lehrte an der PH Karlsruhe. Dieter Schosser lebt in Friedrichshafen.