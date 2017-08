Friedrichshafen Kunden des Häfler Stadtverkehrs wünschen sich mehr Busverbindungen

Mehr als 1100 Fragebögen über den Friedrichshafener Stadtverkehr sind ausgewertet worden. Ein Ergebnis: 73 Prozent der Häfler sind mit Stadtverkehr zufrieden. Allerdings verlangen Kunden nach mehr Busverbindungen in den Abendstunden sowie für die Ortschaften Raderach und Berg. Zudem werden bessere Informationen etwa über Busverspätungen gefordert.

Ein Blick auf die Uhr: Vor 15 Minuten hätte der Bus an der Haltestelle "Berg Siedlung" abfahren sollen, ist aber immer noch nicht zu sehen. Unruhe macht sich bei den wartenden Fahrgästen breit. Den Anschlussbus beim Stadtbahnhof Richtung Fischbach bekommen sie nicht mehr – eine beispielhafte Situation, wie sie in Friedrichshafen nicht selten zu beobachten ist. Grund ist gerade im Sommer die überlastete Verkehrssituation. Staus in der Friedrichstraße zum Beispiel führen dazu, dass Busfahrer die Fahrpläne nicht einhalten können.

In solch einem Fall wünschen sich Fahrgäste, informiert zu werden. Das ergibt eine Befragung zur Kundenzufriedenheit des Stadtverkehrs Friedrichshafen. "Wann kommt der Bus? Welche Linie kann als Ersatz dienen? Das wollen die Menschen wissen", sagt Thomas Kahn vom Beratungsunternehmen PB-Consult während eines Pressegespräches. Kahn ist für die Organisation und Auswertung der Befragung zum Stadtverkehr verantwortlich. Insgesamt 5000 Bürger haben im Herbst 2016 einen Fragebogen zugeschickt bekommen – unabhängig ob Stadtbus-Nutzer oder nicht. 1125 Antworten hat Kahn erhalten und ausgewertet. "Das Verkehrsangebot in Friedrichshafen wird – auch im Vergleich zu Städten wie Ravensburg und Lindau – positiv bewertet", erklärt Kahn. 73 Prozent der Befragten haben das Gesamtangebot mit "sehr gut", "gut" oder "eher gut" bewertet.

Schattenseiten sehen die Teilnehmer der Befragung aber auch: "Verbesserungsvorschläge sind eine höhere Taktfrequenz im Abend- und Nachtverkehr sowie mehr Kommunikation, wenn es um Verspätungen geht", zählt Thomas Kahn auf. Verbesserungen auf diesem Gebiet sind bereits in Planung: "Wir arbeiten an dynamischen Informationssystemen. Dazu werden die Busse innen mit Bildschirmen und wichtige Haltestellen in der Innenstadt mit digitalen Anzeigetafeln ausgestattet", kündigt Norbert Schültke an, er ist Geschäftsführer der Stadtverkehr Friedrichshafen GmbH.

Befragte wünschen sich auch ein dichteres Liniennetz für die Friedrichshafener Ortsteile Raderach und Berg. "Wir haben gelernt, dass wir die Bürger stärker über unser Angebot informieren müssen", sagt Schültke. Beide Stadtteile haben pro Stunde zwei Verbindungen – direkt in die Innenstadt. Als erster Schritt sind laut Schültke deswegen Informations-Flyer ausgeteilt worden. Es werde geprüft, wie viele weitere Verbindungen sinnvoll sind.

Einige Ergebnisse der Kundenbefragung zum Thema Stadtverkehr