Friedrichshafen Kultusministerin Eisenmann besucht Realschule Ailingen

Hoher Besuch an der Realschule Ailingen: Kultusministerin Susanne Eisenmann nahm sich am Montag viel Zeit, um in Ailingen und später in Ravensburg mit Schulleitern, Lehrern, Schülern, Eltern sowie Verantwortlichen in den Kommunen und den Schulbehörden zu sprechen.

„Mich interessiert, was an den Schulen vor Ort passiert“, sagte Eisenmann. „Was läuft gut, was weniger, das möchte ich wissen, damit wir unsere Bildungspolitik an den Bedürfnissen der Menschen ausrichten können." Das Programm der Ministerin begann am Vormittag mit einem Besuch an der Realschule Ailingen. Bei einem Rundgang präsentierte Schulleiterin Svenia Bormuth der Kultusministerin das Profil der Schule und einige Schulprojekte, heißt es dazu ein einer Mitteilung des Ministeriums. So zeigten Schüler der 9a, wie sie Genmaterial von Früchten isolieren. Andere Schüler wurden von Kriminalhauptkommissar Peter Köstlinger darüber aufgeklärt, wie sie sich vor Gewalt schützen können. Mit Schulleiterin Bormuth, Lehrkräften, dem Elternbeiratsvorsitzenden, Regierungspräsident Klaus Tappeser, Oberbürgermeister Andreas Brand und dem Schülersprecher tauschte sich die Ministerin über das im November 2016 beschlossene neue Realschulkonzept der Landesregierung aus. Als tragende Säule der Sekundarstufe I werde die Realschule bis zum Ende der Legislaturperiode mit 20 Poolstunden je Zug gestärkt, um die Schüler durch zusätzliche Differenzierungsangebote gezielt auf den Realschul- oder den Hauptschulabschluss vorbereiten zu können. Nach ihrem Besuch in Ailingen kam Kultusministerin Eisenmann bei einem Schülerforum mit Schülersprechern aus der Region zusammen. Dabei ging es um den Umgang mit den Herausforderungen der Digitalisierung, die Diskussion um G8 und G9 sowie die Fortentwicklung von Ganztagsangeboten. Am Nachmittag reiste Eisenmann nach Ravensburg weiter, um sich mit weiteren Schulleitern über die Qualitätsentwicklung und die dafür nötigen Mittel an den Gymnasien auszutauschen. Am Ende gab es eine Diskussionsrunde mit 120 Schulleitern der Region.