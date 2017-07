Kulturufer in Friedrichshafen mit 35 000 Besuchern am ersten Wochenende

Die Veranstalter sprechen von einem "Kickstart". Zum großen kostenfreien Angebot des Kulturufers kommt jetzt auch noch kostenloses WLAN. Für viele Abendveranstaltungen in dieser Woche sind noch Karten verfügbar. Ausverkauft sind aber Gregor Meyle, Quattrocelli, Django Asül und die A-Cappella-Nacht.

Kostenloses WLAN ist eine schöne Sache. Aber braucht man es ausgerechnet auf dem Kulturufer? Es ist dort in diesem Jahr jedenfalls erstmals verfügbar, und vor dem großen Zelt ist der Empfang besonders gut. "Man muss nur den allgemeinen Geschäftsbedingungen zustimmen und schon funktioniert's", sagt Jürgen Deeg vom Kulturbüro. Dass sich vor dem Zelt nun kein Pulk von Menschen bildet, die stur auf Smartphones starren, dafür sorgen hoffentlich die Attraktionen dieses 33. Kulturufers.

Kulturbüroleiter Winfried Neumann schätzt die Besucherzahl des ersten Wochenendes auf 35 000. Fast 4000 sahen die Veranstaltungen in den Zelten. Die Matinee am Sonntag mit der mitreißenden Irish Folk-Band Cara war ebenso ausverkauft wie die Kindertheater am Samstag und Sonntag. "Das wird für die täglichen Kindertheater diese Woche hoffentlich auch gelten", sagt Claudia Engemann vom Kulturbüro.

Einige der Abendveranstaltungen können noch einen Schub vertragen: Für das Ethno-Konzert von Alsarah & the Nubatones" (heute), die witzig alpin geprägte Weltmusik von Gruberich (Freitag) und die Tanzaufführungen von Dantza Z (Dienstag) gibt's noch genügend Karten. Ebenso für Yvonne Catterfeld (Donnerstag) und Soulsänger Seven (Samstag).

Unisono wurde der Beginn des Kultufers als Kickstart erlebt: Beim Kunsthandwerkermarkt bezweifelt eine erstmals beteiligte Händlerin schon jetzt, dass ihre Warenbestände ausreichen, erzählt Marktmeister Florian Anger. Anna Blumauer von der Aktionswiese erlebt Menschen, die es kaum erwarten können, dass die Werkstätten öffnen. Und Daniel Schweizer vom Jugendzentrum Molke erlebte die Resonanz aufs erste Konzert in der Musikmuschel sowie die Molke-Werkstätten ebenso: "Das Kulturufer begann am Freitag, als wären wir schon mittendrin."

Für diese Woche stellt Daniel Schweizer Konzerthöhepunkte in Aussicht: Den Samstag mit Gipsy-, Balkan- und Klezmermusik von den Bands "Die Haiducken" (18.30 Uhr) und "Fezzmo" (20 Uhr). Am Sonntag, am Schluss des Kulturufers, wird die Musikmuschel zur offenen Bühne. Jede Band, jeder Musiker ist ab 18 Uhr zum Auftritt eingeladen. Den Auftakt macht eine Band mit erstklassigen Musikern aus dem Molke-Umkreis. In den Molke-Werkstätten lockt diese Woche besonders die "Pimp your Chair"-Werkstatt: Wer einen ramponierten Stuhl mitbringt, kann ihn dort zum Schmuckstück verwandeln.

Schmuck im Wortsinn wird noch bis Dienstag auf der Aktionswiese hergestellt, in der afrikanischen Technik des Sepia-Gusses. "Wahnsinn, wie das von den Leuten angenommen wird", sagt Anja Blumauer. Ab Mittwoch werden dann "Zauberstäbe" geschmiedet. Die 30 Plätze des Grünholzmobils sind sowieso dauernd belegt, und ab Mittwoch kann man wieder das "Fadendiplom" ablegen.

Die Wetteraussichten für diese Kulturufer-Woche sind gemischt. Sonne, Wolken, Regen, Gewitter – alles ist mit dabei. Aber nachdem vergangene Woche der Aufbau so nass war nie noch nie, kann man mit den Aussichten zufrieden sein. "Wir hatten für die Kibbutz Contemporary Dance Company noch Heizstrahler besorgt", sagt Winfried Neumann. "Die Tänzer kamen aus Israel, aus 40 Grad Hitze. Und kaum waren die Strahler da, wurde das Wetter besser." Eine Ironie, mit der sich leben lässt.



