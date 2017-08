Friedrichshafen Kulturufer: Perfekter Gruppenklang bei der A-Cappella-Nacht

Ausverkaufte A-Cappella-Nacht überzeugt mit breitem Spektrum des Gesangs.

Vier Sonnyboys aus Schweden, in Anzug, Schlips und mit einem wohlerzogen-stillen Humor, den man sonst nur von der britischen Insel kennt: das sind die Ringmasters. Zu deutsch: die "Zirkusdirektoren". Aber auch wer dieses Wort ahnungslos mit "die Chefs im Ring" übersetzt, liegt richtig: schließlich sind sie die Helden des Abends bei der A-Cappella-Nacht des Kulturufers. Das Publikum im ausverkauften großen Zelt ist aus dem Häuschen angesichts des Charmes und des perfekten Gruppenklangs der jungen Männer. 2012 machten sie sich als Außenseiter auf in die USA und entschieden wider alle Wahrscheinlichkeit die Weltmeisterschaft im Barbershop-Singen für sich; im Ursprungsland dieser schon über 100 Jahre alten Spielart des A-Cappella-Gesangs.

Was die Ringmasters zelebrieren, hat wenig zu tun mit Unterhaltungseffekten, wie man sie von den Wise Guys kennt; die Ringmasters gleichen mehr den King's Singers, die die leichte Muse pflegen; was auch daran liegt, dass Martin (Bass), Viktor (Tenor I), Rasmus (Tenor II) und Emanuel (Bariton) als Jugendliche klassische Musik sangen. An den aktuellen Charts arbeiten sich diese vier nicht ab.

Sie picken sich die Preziosen raus: "Smile" von Charlie Chaplin als ein rührend eindringliches Bekenntnis zum Optimismus in schwierigen Zeiten; "I like Coffee, I like tea" mit einer distinguierten Haltung, die wie der in Gesang übersetzte abgespreizte Finger am Teetässchen klingt; aber auch den Elvis-Klassiker "I'm all shook up" mit kleinen Hampeleien von Bariton Emanuel und ein schwedisches Volkslied, mit dem das Zelt zur Kathedrale der inneren Einkehr wird. Quer durch die Band immer wieder eindrucksvoll: Viktor, der Tenor, der einen Ton länger halten kann als ein schottischer Dudelsack. Gern wird sein Stehvermögen am Ende der Lieder demonstriert, und das Publikum reagiert darauf mit Applaus-Raketen. Worauf es wirklich ankommt im Leben, das demonstrieren die Ringmasters am Schluss, zum Mitsingen, mit "All you need is love" von den Beatles.

Dass der Abend so enden wird, ist anfangs nicht vorauszusehen, denn den Auftakt gestaltet die Hörbänd. Das gelingt den fünf Hannoveranern fulminant, aber mit einer Unterhaltungsshow von der Kragenweite der besagten Wise Guys, in der alle Register gezogen werden. Da gibt es eben nicht nur das ergreifende Liebeslied mit Metaphern wie von Grönemeyer ("Du flutest alle meine Decks mit Hoffnung), sondern auch das Anti-Liebeslied mit Mittelfinger: "Ich bin einfach nicht so weit, dass ich mich für alle Zeit, die noch bleibt, an eine Frau verschenke". Hörbänd machen A-Cappella-Comedy und führen "auf der Suche nach Inhalt" die hohlen Texte von Pop-Hits vor: "Lila Regen, lila Regen", trällern sie, "ich will dich einfach baden sehen in dem lila Regen". Ja, da schämt sich Prince im Grab zu Tode, dass ihm das aus der Feder floss.

Und wer hätte gedacht, dass "Sven" der am häufigsten verwendete Männername in der Poplyrik ist? Sven, natürlich der Tenor, und der Beweis wird angetreten, mit "Svencing Queen" von Abba, "It's raining Sven" von den Weather Girls und "Sven you feel the love tonight" von Elton John. Mit das größte Kapital der Hörband ist aber Sängerin Laura, die mit ihrem Idealmaß-Sopran jedes Trommelfell sozusagen ins Herz trifft. Sogar wenn sie richtig wütend wird in der Verteidigung ihrer Gelassenheit: "Mir fällt nichts ein, was mir meine Laune heut' versauen könnte. Nur dieses ständige Genörgel um mich rum, das kotzt mich an."Die Hörbänd wird unter Jubelrufen nur ungern von der Bühne gelassen.

Dem Frauenquartett Chilli da Mur aus der Steiermark bleibt da die undankbare Aufgabe, zwischen den beiden Publikumslieblingen den Puffer abzugeben. Denn die Ringmasters sind zwar sängerisch beste Band des Abends, aber die Unterhaltungsqualitäten der Hörbänd und deren satterer Sound wären ihnen gefährlich geworden, hätte man sie hintereinander präsentiert.

Chilli da Mur singen österreichische Volkslieder und Popsongs, aber weil die große Show nicht ihre Sache ist, sind sie nach der Hörbänd eigentlich die falsche Formation. Und trotzdem: "Creep" von Radiohead, dieses vergebliche Liebeslied eines Sonderlings an eine wunderbare Frau, gelingt sehr eindringlich; so mancher wird erstmals auf den Text geachtet haben. Zum Höhenflug wird "Every little shing she does is magic" von Police; dagegen geht ein Volkslied wie "Käferle, nimm dei Latern" in diesem Konzertrahmen unter und "Toxic" von Britney Spears wirkt, wie als Gegenmaßnahme, ein wenig wie mit der Brechstange präsentiert. Einen sympathischen Eindruck hinterlassen Chilli da Mur aber auf jeden Fall, und die A-Cappella-Nacht als Ganzes war im Vergleich zur Kulturufer-Premiere im vergangenen Jahr sehr viel besser. Es wäre eine Überraschung, wenn es beim Kulturufer 2018 nicht zu einer dritten Auflage des von Peter Martin Jakob veranstalteten und moderierten Formats käme.