vor 3 Stunden Harald Ruppert Friedrichshafen Kulturhaus Caserne wird professionalisiert

Der Gemeinderat sprach sich am Montag geschlossen für die Umwandlung der Kulturhaus Caserne GmbH in eine gemeinnützige GmbH aus. Schon 2018 könnten in den Fallenbrunnen 17 rund 320 000 Euro für Personal und bauliche Maßnahmen gesteckt werden. Ziele sind die Entlastung der ehrenamtlichen Kulturmacher und die Etablierung des Kulturhauses als Plattform für alle kulturellen Akteure im Fallenbrunnen.

