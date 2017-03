Friedrichshafen Kulturhaus Caserne wird neu organisiert

Schon Anfang 2018 könnten Hunderttausende in die Kultur im Fallenbrunnen fließen: Der Kultur- und Sozialausschuss stimmt einstimmig für eine neue Organisationsstruktur und das Siegel der Gemeinnützigkeit. Am 20. März kommt das Thema in den Gemeinderat.

Die Kulturarbeit im Fallenbrunnen soll professionalisiert werden: Einstimmig beschloss heute der Kultur- und Sozialausschuss, die Umwandlung der Kulturhaus Caserne GmbH in eine gemeinnützige GmbH (gGmbH) voranzutreiben. Mit dem Status der Gemeinnützigkeit können Fördermittel fließen, die der jetzigen GmbH verbaut sind. Ziele sind eine intensivere Kulturarbeit, die auch Initiativen von außen Anknüpfungsmöglichkeiten bietet, und eine verstärkte Zusammenarbeit der Kulturakteure im Fallenbrunnen.

Weitere Informationen Zusammenarbeit braucht feste Regeln

Die Gelder fließen künftig, gemessen an der jetzigen Förderung, reichlich: Bislang erhält der Kulturverein Caserne 25 000 Euro im Jahr für den Betrieb des Theaters Atrium und des Kinos Studio 17, die GmbH dagegen nichts. Nun wird aber an ganz neue Strukturen gedacht: nach der Umwandlung in eine gGmbH, die für 2018 anvisiert ist, sollen im ersten Jahr 242 000 Euro fließen, sowie ein Zuschuss von 75 000 Euro für Sanierungsmaßnahmen. In jedem weiteren Jahr würde ein Zuschuss von 239 000 Euro folgen – aber das sind nur grobe Hausnummern; der genaue Bedarf soll bis zu den Beratungen des Doppelhaushalts 2018/2019 ermittelt werden.

Claus-Michael Haydt, einer der beiden Geschäftsführer der jetzigen GmbH, stellte die neue Organisationsstruktur vor: Demnach soll der gGmbH ein bezahlter Geschäftsführer vorstehen; dessen Gehalt und die seiner Bürokraft sind in die vorgelegten Zahlen noch nicht eingerechnet. Die weiteren bezahlten Kräfte verteilen sich auf einen Veranstaltungstechniker (volle Stelle) mit einem Auszubildenden, eine Buchhaltungskraft (halbe Stelle), eine 70-Prozent-Stelle für das Marketing und eine Putzkraft (halbe Stelle), sowie diverse Mitarbeiter auf freier Basis. Der Löwenanteil des Jahreszuschusses – über den Daumen 196 000 Euro – entfiele auf das Personal. Die künftigen Mittel für das Kulturprogramm des Kulturvereins sind mit 30 000 Euro geringfügig höher angesetzt als bislang, aber sie könnten mit der neuen Struktur bezahlter Kräfte wohl effizienter ins Programm gesteckt werden als heute.

Unter dem Dach der gGmbH wären nicht nur der Kulturverein Caserne und die Plattform 3/3 versammelt, sondern auch der Club Metropol und die Gaststätte Amicus. Die Frage, ob diese gewinnorientierten Betriebe – die GmbH hat sie verpachtet – in eine gemeinnützige Struktur passen, blieb außen vor.

Claus-Michael Haydt wurde für die inzwischen 22-jährige Arbeit im Fallenbrunnen einhellig gelobt, aber es gab auch Fragezeichen. Mathilde Gombert (Grüne) wollte wissen, wie man sich die Zusammenarbeit des neuen gGmbH-Geschäftsführers mit Plattform 3/3 und Kulturverein Caserne vorzustellen habe. „Da geht es nicht um Macht, sondern um die gemeinsame Arbeit, um den Dialog. Es zählt das beste Argument. Das haben wir bisher auch so gehalten“, antwortete Haydt. An eine klare Regelung der Befugnisse im Miteinander denkt er nicht. Ob die bisherige Zusammenarbeit auf seiten des Kulturvereins auch so positiv eingeschätzt wird, blieb offen. Rolf Schilpp (CDU) jedenfalls kamen Claus-Michael Haydts Ansichten entgegen: Er wünsche sich „nur kein Palaver-Gremium“ und würde die Geschäftsführung gern auch gleich an Haydt übertragen. Ob er Ambitionen auf den Posten hat, wurde Claus-Michael Haydt nicht gefragt.

Der gGmbH soll ein Aufsichtsrat zur Seite gestellt werden, besetzt mit Bürgermeister Köster, Vertretern des Gemeinderats, einem Vertreter der Stiftung und einem Vertreter der Häfler Wirtschaft. Auch einen Programmbeirat soll es geben – darin sitzen dann Kulturverein, Plattform 3/3, Metropol und Amicus, aber auch das Kulturbüro und die Häfler Museen. Hier sollen Kooperationen entwickelt werden. „Wenn etwa ein Türkei-Festival geplant wird, wer kann dann was dazu beitragen?“, nennt Haydt ein Beispiel.

Dagmar Höhne (Freie Wähler) lobte das neue Konzept als „unglaubliche Chance, jungen Initiativen einen Raum zu geben“. Nur Positives auch von Christine Heimpel (SPD): „Die wissen, was sie tun und die wissen, was sie brauchen“, sagte sie in Richtung Caserne. Ihr Fraktionskollege Karl Heinz Mommertz hielt den einmaligen Investitionszuschuss von 75 000 für viel zu niedrig – Stichwort Brandschutz – und empfahl, den Jahreszuschuss gleich auf 350 000 hochzusetzen: „Für die Wissenswerkstatt geben wir im Jahr 400 000 aus.“ Bürgermeister Köster betonte, dass es noch nicht darum ginge, Strukturen festzulegen, die zehn Jahre lang so bleiben sollten. Am 20. März berät der Gemeinderat über das Thema.